Homosexualita nie je zločin, povedal pápež František a apeluje na cirkev

V rozhovore s agentúrou AP pápež František kritizoval zákony, ktoré považujú za zločin homosexualitu. Podľa neho by sa katolícka cirkev mala snažiť, aby takéto "nespravodlivé" zákony nikde neexistovali. Pápež však v utorok tiež uviedol, že homosexualita nie je zločin, ale hriech, a že medzi tým by sa malo rozlišovať.

„Byť homosexuálom nie je zločin,“ povedal AP pápež František. „Nie je to zločin, ale áno, je to hriech,“ dodal. Povedal ale tiež, že s homosexuálmi sa má rokovať s rešpektom a nemajú byť diskriminovaní. „Všetci sme božie deti a Boh nás miluje takých, akí sme,“ povedal pápež AP vo Vatikáne.

Biskupi by sa mali zmeniť

Hlava katolíckej cirkvi tiež kritizovala zákony, ktoré homosexualitu kriminalizujú. Také zákony majú niektoré krajiny v Afrike či na Blízkom východe a v niekoľkých z nich za homosexuálne styky hrozí aj trest smrti, ktorý sa však už väčšinou nevykonáva.

Pápež František v rozhovore s AP priznal, že katolícki biskupi v niektorých častiach sveta trestné stíhanie homosexuality podporujú. Podľa neho to vychádza z ich kultúrno-spoločenského pôvodu. Takí biskupi by však podľa pápeža mali prejsť procesom zmeny a uznať dôstojnosť každého človeka.

Katechizmus katolíckej cirkvi označuje homosexuálne styky za „vnútorne nezriadené“, čo ani pápež František nezmenil, uviedla AP. Už skôr ale verejne podporil práva osôb z komunity LGBT+.

V roku 2020 pápež František prvýkrát verejne podporil aj zákony, ktoré umožňujú homosexuálom vstúpiť do registrovaného partnerstva. „Homosexuáli majú právo žiť v rodine. Sú to deti božie a majú na rodinu právo… To, čo je potrebné urobiť, je vytvoriť zákon o registrovaných partnerstvách, aby týmto spôsobom mali právnu ochranu,“ povedal pápež v biografickom dokumentárnom filme Francesco, rusko-amerického režiséra Jevgenija Afinejevského.

Vatikán v roku 2008 podľa AP odmietol podpísať deklaráciu OSN, ktorá vyzývala na dekriminalizáciu homosexuality. Avšak vtedy tiež uviedol, že krajiny by sa mali vyhnúť „nespravodlivej kriminalizácii“ gayov a prestať ich za homosexualitu trestať.