Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 336. deň

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal prisľúbené dodávky tankov Abrams a Leopard. "Musíme vytvoriť takú tankovú päsť slobody, že po jej ranách sa už tyrania nepostaví na nohy. Môžeme to dokázať, spoločne, "uviedol Zelenskyj vo svojom príhovore. Dodávky nemeckých tankov Leopard 2 a strojov Abrams americkej výroby na Ukrajinu nebudú hrať zvlášť dôležitú úlohu. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS to uviedol zase šéf obranného výboru hornej komory ruského parlamentu Viktor Bondarev.

Agentúra TASS uverejnila aj rozhovor s vojenským odborníkom plukovníkom v zálohe Sergejom Suvorovom, ktorý tvrdí, že M1 Abrams má slabiny, ktoré umožnili zasiahnuť ho aj s pomocou sovietskych zbraní, vrátane tankov T-55 počas konfliktu v Iraku. Tvrdí, že sa v poľných podmienkach ťažko udržiavajú a sú zle prispôsobené na boj v prašných oblastiach ako sú terény na Ukrajine. V Iraku podľa neho dokázala strela z reuského tanku T-55 preraziť pancier veže a dokázali ho poškodiť aj delá bojových vozidiel pechoty.

Známe sú podľa neho aj prípady zničenia amerického tanku pomocou prvých sovietskych upravených tankov T-72 so starými nábojmi aj sovietskymi protitankovými ručnými granátometmi, uviedol pre TASS. Slabým miestom neskorších úprav amerických tankov bolo napájanie moderných elektronických systémov v zadnej časti veže. „Bolo to pokryté pancierom, ktorý chráni pred guľkami do samopalu, ale nie pred guľometmi ráže 12,7 mm. Zasiahli ho z guľometu DŠK, rozbili, olej a palivo sa vznietili a tiekli dole do hlavného motora umiestneného nižšie. Hlavný motor začal horieť, následne sa vznietil samotný tank a v dôsledku toho zhorel do tla,“ uviedol.

Tvrdí, že v prípade súboja s ruskými tankami nemá americké vozidlo takmer žiadnu šancu. „Ak zostane Abrams ďaleko a posádka T-72 alebo T-90 môže použiť protitankovú strelu, tak zvážte, že Abrams nebude môcť strieľať. Vzdialenosť mu to nedovolí,“ povedal. Konečná efektivita amerických vozidiel zároveň podľa neho závisí od schopnosti veliteľov ich používať, ako aj od výcviku ich posádok.

Poukázal aj na problémy s údržbou Abramsov, podľa neho niektoré opravy v teréne nie sú možné. Ak sa niečo stane s motorom, musí sa vybrať a ide do špecializovanej dielne. Za nedostatok považuje aj systém prívodu vzduchu. Zanesený filter je potrebné vyčistiť. Uviedol, že v prašných podmienkach v Iraku zvládol 15 minút jazdy a v lete je podľa neho aj na Ukrajine veľa prachu. Taktiež tvrdí, že rýchlosť streľby Abramsov klesá po prvých troch či štyroch výstreloch.