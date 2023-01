Pri izraelskom zásahu na Západnom brehu zahynulo najmenej deväť Palestínčanov

Izraelská armáda potvrdila, že v oblasti Džanínu zasahujú jej vojaci, ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti. Izraelské médiá informovali, že vojaci sa počas razie dostali pod paľbu, píše agentúra AP.

Stanica Kan informovala, že izraelské jednotky vtrhli do utečeneckého tábora, aby zadržali vysoko postaveného člena ozbrojenej skupiny Islamský džihád, ktorý údajne pripravoval teroristický útok. Ozbrojenci z tejto skupiny podľa denníka The Times of Israel na vojakov útočili pomocou strelných zbraní a výbušnín. Podľa svedkov, na ktorých sa odvolávajú izraelské médiá, ťažko vyzbrojení vojaci prišli do tábora s buldozérmi. V úzkych uličkách sa potom dlho ozývala streľba a explózia.

Palestínska ministerka zdravotníctva Maj Kajlová v samostatnom vyhlásení uviedla, že záchranári sa snažia dostať k zraneným. Zároveň obvinila izraelskú armádu, že na pediatrickom oddelení miestnej nemocnice použila slzotvorný plyn. Armáda to bezprostredne nekomentovala.

Podľa denníka The Times of Israel ide o jeden z najtragickejších stretov na Západnom brehu za posledných niekoľko rokov.

Podľa údajov AFP bolo vlani v celom Izraeli a na palestínskych územiach zabitých najmenej 26 Izraelčanov a 200 Palestínčanov. Väčšina palestínskych obetí bola hlásená zo Západného brehu, tri dni trvajúci konflikt v Gaze si vyžiadal životy 49 Palestínčanov.