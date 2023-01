Európska komisia žaluje Slovensko kvôli obnoviteľným zdrojom energie a skládkam

Oba štáty doteraz nezakomponovali do svojho práva únijnú smernicu, ktorá stanovuje podmienky rozvoja obnoviteľných zdrojov vo výrobe elektriny, vykurovaní, klimatizácii či doprave.

Komisia požiadala Súdny dvor EÚ, aby obom štátom vymeral pokuty, pokiaľ sa pravidlám nepodriadi. Slovensko čelí aj ďalšej žalobe kvôli tomu, že neuzavrelo niekoľko skládok podľa požiadaviek inej únijnej normy.

Európsky blok sa v roku 2018 zhodol na smernici, ktorá stanovuje k roku 2030 celoúnijný podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie na 32 percent. Jej cieľom je tiež zjednodušiť administratívu pre zavádzanie ekologicky šetrných zdrojov a zabezpečiť ich cenovú výhodnosť.

Členské štáty mali smernicu previesť do svojich zákonov do polovice roku 2021, Slovensko a Bulharsko to však neurobili. Komisia má v EÚ úlohu orgánu dohliadajúceho na plnenie pravidiel. Preto s oboma krajinami začala konanie, ktorého niekoľko krokov ich však nepresvedčilo k náprave. Dnes sa preto obrátila na súd, ktorý môže štátom vymerať pokutu počítajúcu sa do doby, než sa únijnému právu podriadia.

Komisia dnes podala žalobu aj kvôli tomu, že Slovensko nerešpektuje požiadavky smernice o skládkach odpadov. Podľa nej mali členské krajiny do roku 2009 uzavrieť staré skládky, iba vo výnimočných prípadoch bola povolená ich úprava, aby vyhovovali prísnejším ekologickým štandardom. Slovensko sa však pravidlám úplne nepodriadilo a Brusel s ním v roku 2017 začal konanie, ktorého ďalším krokom je dnešná žaloba.

Bratislava podľa únijnej exekutívy síce od začiatku konania uzavrela niekoľko skládok, stále však nevyradila z prevádzky 21 skládok, ktorých fungovanie môže ohrozovať životné prostredie. Slovensko zároveň nepredložilo plán ich rekultivácie, vďaka ktorému by mohli spĺňať požiadavky smernice.