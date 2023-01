Stavte si na mňa a zbohatnete, láka Babiš voličov

„Bol som vo Fortune, kurz je 12. Stavte si 1 000 Kč a príďte všetci voliť, vyhráte 12 000 Kč,“ napísal miliardár na Twitteri a so smajlíkmi dodal: „Babiš vždy pomáha, za Babiša bude lepšie.“ Faktom je, že pár hodín pred otvorením volebných miestností obe najväčšie stávkové kancelárie mali na víťazstvo Pavla vypísaný taký kurz, že pri tisíckorunovom vklade by čistý zisk výhercu neprekročil päť korún.

Žeby sa bookmakeri mýlili? A prestrelili aj všetky štyri agentúry, ktoré v posledných prieskumoch namerali bývalému náčelníkovi generálneho štábu českej armády a exšéfovi vojenského výboru NATO pohodlný náskok pred lídrom najsilnejšej opozičnej strany?

Nič nie je nemožné

„Prezidentské voľby majú veľkú dynamiku, ľudia sa často rozhodujú v poslednej chvíli,“ upozornil zakladateľ agentúry STEM Jan Hartl v rozhovore pre portál Seznam Zprávy. Pripomenul tiež, že napríklad v Rakúsku išiel v roku 2016 Alexander Van der Bellen do finále prezidentských volieb so stratou štyroch percentuálnych bodov a napokon s náskokom ôsmich percent presvedčivo zvíťazil. Podľa Hartla veľa závisí od toho, či sa Babišovi rovnako ako pred piatimi rokmi Milošovi Zemanovi podarilo medzi dvoma kolami osloviť kritickú masu protestných voličov ľavice.

Po sérii diskusných duelov, ktorá mala vyvrcholiť vo štvrtok večer v televízii Nova a v piatok na poludnie v Českom rozhlase, už väčšina politológov výrazné presuny voličov medzi oboma kandidátmi neočakávala. A to napriek tomu, že ich diskusie majú stále obrovskú sledovanosť. Stredajšiu večernú televíznu debatu v CNN Prima News videlo až 1,2 milióna divákov a nedeľnú v Českej televízii dokonca ešte o pol milióna viac.

V CNN Prima News Babiš zase utrúsil zopár výrokov o svojom súperovi, ktorými svojich stúpencov musel pobaviť. „Pán Pavel je najúspešnejší špión, ktorého trénovala Varšavská zmluva a KGB. On sa dostal do čela NATO. Gratulujem. Najlepší špión, James Bond,“ vyhlásil okrem iného.

Pavel mu v osobných útokoch tiež nezostal nič dlžný: „On spolupracoval s ŠtB, ja som ako špión nepracoval… Keď som ja budoval bezpečnosť už slobodnej Českej republiky, pán Babiš budoval Agrofert so spolupracovníkmi z ŠtB.“

Keď od moderátora dostali úlohu niečo na svojom rivalovi pochváliť, opäť len útočili. „Oceňujem, s akou pracovitosťou sa venoval množeniu svojho majetku a vplyvu,“ povedal generál o expremiérovi. Babiš nebol o nič láskavejší: „Pán Pavel je skutočne dobre vycvičený. Na otázky odpovedá ako robot. Je chladnokrvný, neviem, či má city, či má niekoho rád.“

Nemá čo stratiť

„Zdá sa, že debaty už neprinášajú veľa nového,“ myslí sa politológ Otto Eibl. „Andrej Babiš opäť ukázal umenie neodpovedať na otázky a vyťahoval svoju kľúčovú tému, ktorou je mier. Pavel často odrážal útoky, ale je už kúsavejší, dá sa povedať, že už má Babiša plné zuby,“ poznamenal Eibl pre ČTK po stredajšej debate.

Babiš sa podľa analytikov do poslednej chvíle snaží mobilizovať voličov, ktorí sa cítia sociálne ohrození a majú strach z vojny. Slová náčelníka generálneho štábu Karla Řehku o výberovej mobilizácii, ktorú by v prípade konfliktu Ruska a NATO muselo Česko vyhlásiť, sa presne trafili do tejto kampane. „Podľa niektorých politológov tento výrok prišiel v nešťastnom čase, keďže môže hrať do karát práve Babišovi. Ten dlhodobo osočuje generála vo výslužbe, že nechce mier, ale eskalovať vojnový konflikt v Európe,“ napísal server iDNES.

Politológ Tomáš Lebeda si myslí, že Babišova agresivita súvisí s jeho zaostávaním za Pavlom. „Hrá vabank, nemá čo stratiť. Vie, že keby viedol korektnú, slušnú kampaň, nemal by pravdepodobne žiadnu šancu,“ poznamenal expert pre Seznam Zprávy.

Začiatkom tohto týždňa, keď Babiš po údajných hrozbách zrušil kontaktnú kampaň s voličmi, niektorí pozorovatelia usúdili, že zápas už vzdal. Iní však upozornili, že bojuje ďalej, ale možno už s výhľadom do budúcnosti. V stredajšej debate s Pavlom v štúdiu portálu Novinky.cz totiž líder ANO odmietol, že by s krajne pravicovým hnutím Tomia Okamuru mohol ísť do koalície. Pritom stúpenci Okamuru mali byť popri sympatizantoch komunistov v druhom kole Babišovým rezervným elektorátom. „Môže to do istej miery ovplyvniť tieto voľby, pretože na jeho vyjadrenie hneď reagoval na sociálnych sieťach Okamura. Ale Babiš tým možno sleduje vzdialenejší cieľ, môže to byť už nejaká stratégia pre voľby do snemovne v roku 2025,“ myslí si politológ Eibl, podľa ktorého Babiš s Okamurom bojujú o priazeň rovnakého tábora protestných voličov.