Orbán chce okamžité prímerie na Ukrajine, aj keby rokovanie o mieri trvalo roky

Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že by na Ukrajine malo byť vyhlásené okamžité prímerie a mali by sa začať rokovania o mieri, aj keby mohli trvať mesiace či roky. Šéf vlády to podľa agentúry MTI povedal v neformálnom rozhovore s účastníkmi mediálnej konferencie. Orbán pri tejto príležitosti varoval pred nebezpečenstvom eskalácie vojny.