Obrana ministra obrany v Kyjeve vyzerá deravo

Oleksij Reznikov označuje očakávanú dodávku moderných nemeckých tankov za železnú päsť, ktorá tvrdo zasiahne ruských okupantov, ale politický knokaut možno zažije on - a to skôr, ako vytúžené ťažké zbrane na Ukrajinu dorazia. Pod ukrajinským ministrom obrany sa môže triasť stolička, pretože vychádzajú na povrch nové fakty o predraženom nákupe potravín pre armádu.

Reznikov opakuje, že v zmluve s dodávateľom existuje len jedna technická chyba, no protikorupční aktivisti to vidia inak. A ide pritom o veľké peniaze. Za zásobovanie potravinami pre vojakov nachádzajúcich sa v tyle má štát zaplatiť v tomto kalendárnom roku v prepočte 330 miliónov eur.

Aféra má zatiaľ dve politické obete: námestník ministra obrany, ktorý bol zodpovedný za obstarávanie výrobkov pre vojakov pôsobiacich v tyle, podal demisiu, a z tohto silového rezortu vyhodili šéfa odboru, ktorý vypracoval zmluvu. Politická zodpovednosť však padá na hlavu Reznikova a nové zistenia mu podkúrili.

Investigatívny novinár Jurij Nikolov, ktorý pred necelým týždňom napísal pre server Zerkalo nedeli text o predraženom nákupe, teraz na Facebooku zverejnil porovnanie zmlúv medzi ministerstvom obrany a Štátnou pohraničnou strážou Ukrajiny. Poznamenal, že muži v uniformách z oboch rezortov sú v zákopoch nepochybne presvedčení, že jedia to isté za rovnakú cenu. Nikolov však zistil, že ceny sú iné. „Všetky ceny pohraničnej stráže sú pritom 1,5-krát nižšie ako ceny v obchodoch,“ upozornil.

Kým napríklad rezort Reznikova je ochotný zaplatiť 120 ukrajinských hrivien za kilogram kuracích stehien, naopak, pohraničná stráž si dohodla cenu už okolo 50 hrivien. Podobne do očí bijúci rozdiel je vidieť pri zemiakoch: ministerstvo súhlasilo s 22 hrivnami za kilo, ale šéfovia pohraničníkov ich vedia nakúpiť za menej ako 7 hrivien.

Reznikov bol objasňovať a zároveň dôrazne obhajovať nákup potravín na pôde parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a tajné služby. Nikolov sa po tomto porovnaní cien nazdáva, že minister by mal vo vysvetľovaní pokračovať: „Poslanci by mali mať na Reznikova viac otázok. Pretože niektorí ľudia majú príliš zjavnú túžbu spláchnuť prípad do záchoda.“

Cena zemiakov je trojnásobne vyššia

Vitalij Šabunin, riaditeľ mimovládnej organizácie Centrum boja proti korupcii, povedal, že v pozadí nákupu potravín pre armádu vidí korupciu. Uviedol to v rozhovore pre server Nastojaščeje vremja. Reakcie predstaviteľov ministerstva obrany v prvých dňoch po zverejnení textu v Zerkale nedeli označil sa nedôstojné: „Nevymysleli nič lepšie, ako povedať, že všetko sú to intrigy ľudí, ktorí chcú podkopať dôveru k ministrovi.“

Šabunin pokračoval, že Reznikov ako vecný argument používa iba prešľap pri jednej položke – zámene počtu vajíčok za kilogram v dohodnutej cene, v čom má možno pravdu: „Dobre, uverme tomu, že v prípade vajíčok skutočne došlo k chybe. Ale čo potom s cenou zemiakov, ktorá je trojnásobne vyššia ako trhová?“ Reznikova podozrieva z nekalých úmyslov: „Zdá sa mi, že minister kryje ľudí, ktorí organizovali korupčnú schému.“

Šéf protikorupčného centra sa čuduje tvrdeniu ministra, podľa ktorého zverejnenie textu v Zerkale nedeli bolo zákerne načasované. Povedal totiž, že mu malo ublížiť v súvislosti s najnovšími rokovaniami o ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu zo západných štátov (zvlášť išlo o dodávku nemeckých tankov). Šabunin poukázal na to, že Nikolov publikoval investigatívny materiál až po skončení rozhovorov Reznikova v Nemecku s ministrami obrany členských krajín NATO.

Šabunin ešte nepriamo obvinil Reznikova z nečinnosti: „Novinár urobil všetko pre to, aby štát vrátane ministerstva obrany túto otázku vyriešil bez verejného škandálu. Preto, pán Reznikov, aspoň svojim ľuďom neklamte: vaši ľudia vedia, že Nikolov hovoril o škandále vopred a požiadal o vyriešenie problému bez škandálu, ale rozhodli ste sa to nespraviť.“

Dodávateľ kšeftoval s výrobkami pre vojakov

Na Reznikova vrhá zlý tieň aj to, že jeho podriadení si nedokážu overiť, či armáda dostáva naozaj všetko, čo má objednané. Policajné komando vykonalo minulý týždeň raziu, pri ktorej rozbilo organizovanú skupinu zločincov. Ide o súkromnú firmu, ktorá dodávala potraviny 45 vojenským oddielom. Časť si nechávala a rozpredávala.

Vyšetrovatelia informovali, že počas razie zhabali až sedem ton potravín, ktoré mali dostať vojaci, ale boli nachystané pre niekoho iného. Policajti zároveň pri domových prehliadkach našli v rôznych menách v prepočte okolo 100-tisíc eur, ktoré asi pochádzajú z páchania trestnej činnosti. Kriminalisti usudzujú, že gang okrádal vojakov približne šesť mesiacov.