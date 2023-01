Dosť bolo nechutností. Pavel a Babiš odmietli konfrontačnú debatu

Obaja českí prezidentskí kandidáti sa v poslednej televíznej debate pred voľbami zhodli na tom, že sa už konfrontovali dostatočne a budú sa baviť pokojne. Andrej Babiš prekvapivo vyhlásil, že ak by sa stal prezidentom, navrhol by Petra Pavla za náčelníka generálneho štábu. Duel v televízii Nova sledovala spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pavel v úvode pripomenul dezinformáciu o svojej smrti, ktorá sa šírila v reťazových e-mailoch a na jeho falošnej webovej stránke. „Ja som sa dnes cestou do Prahy dozvedel, že už nežijem (…) a potom, že som sa prebral z klinickej smrti,“ pripomenul Pavel.

Čítajte viac Českom sa šíri dezinformácia o smrti Pavla. Hnus, reagoval Babiš

„Toho nechutného v tejto kampani už bolo dosť. V predchádzajúcich debatách sme si dokázali, že sa vieme konfrontovať a byť tvrdí. Myslím si, že už to stačilo,“ povedal Pavel s tým, že by mali divákom ukázať, že sa spolu dokážu baviť aj normálne. Babiš s ním súhlasil. Celá debata tak bola zo všetkých najpokojnejšia.

Čítajte viac Stavte si na mňa a zbohatnete, láka Babiš voličov

„Ja si myslím, že ten, kto to poslal, musí byť strašný hlupák. Dobre vedel, že tu pán Pavel dnes večer v debate bude,“ zasmial sa Babiš a pripomenul, že toto konanie odsúdil. Dôležité podľa neho je, aby útoky nepokračovali po voľbách, nech už bude zvolený ktokoľvek. Neskôr povedal, že sa ako prezidentský kandidát v kampani miernil. Ak by vystupoval ako opozičný politik, bola by to vraj „iná káva“.

Čítajte viac Babiš Pavlovi: Ste najúspešnejší špión, ktorý sa dostal do čela NATO, James Bond

Moderátor obom kandidátom pripomenul, že ani jeden z nich prezidentom byť nechcel. Babiš v roku 2014 povedal, že nikdy na túto funkciu kandidovať nebude, lebo by ho to nebavilo a ani na to nemá predpoklady. Názor však vraj zmenil preto, aby vládna päťkoalícia neovládala okrem Poslaneckej snemovne a Senátu ešte aj Pražský hrad.

Pavel tiež pred niekoľkými rokmi vyhlásil, že o voľbe prezidenta nikdy neuvažoval. Svoj postoj zmenil na výjazdoch po Českej republike. Podľa jeho slov ho na to ľudia vyzývali.

Čítajte viac Druhé kolo prezidentských volieb by aj podľa štvrtého prieskumu vyhral Pavel

Na otázku, či by vymenoval trestne stíhaného ministra, bývalý český premiér odpovedal, že ak by bol stíhaný za korupciu či zneužívanie politickej funkcie, tak nie. „Ale ak by bol účelovo stíhaný ako ja, tak by som sa s tým najprv oboznámil,“ ozrejmil Babiš a pripomenul svoju kauzu Čapí hnízdo, v ktorej ho Mestský súd v Prahe začiatkom roka oslobodil. Pavel by podľa svojich slov postupoval v súlade so zákonom a ten nehovorí, že kto je trestne stíhaný, nemôže funkciu vykonávať. Obaja sa však zhodli na tom, že je to primárne kompetencia a zodpovednosť premiéra.

Babiš neskôr prekvapivo vyhlásil, že ak by sa stal prezidentom, chcel by vymeniť náčelníka generálneho štábu Armády ČR Karla Řehku, lebo údajne straší vojnou. Na pozíciu by navrhol svojho protikandidáta, keďže chce mier. Doteraz však Babiš Pavla obviňoval, že chce vojnu, kým on je ten, kto chce mier.

Na otázku, ako by mal vyzerať mierový summit medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý by chcel bývalý predseda českej vlády zorganizovať v Prahe, odpovedal, že on nie je svetový líder, a tak by nerokoval s Putinom. Zavolal by francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a ten by o tom hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom. „Ja by som ponúkol náš krásny Pražský hrad,“ dodal.

Pavel oponoval, že takýmto spôsobom sa mier nevyjednáva, slúžia na to medzinárodné organizácie. „Pán Pavel by to robil cez úradníkov, ja cez prezidentov,“ uzavrel tému expremiér.

Na záver debaty ku kandidátom pristúpili ich manželky. Obe sú rady, že kampaň končí. Babišova žena vyzvala, aby sa všetci dokázali navzájom rešpektovať, nech voľby skončia akokoľvek.

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční v piatok a v sobotu (27. a 28. januára). Prieskumy volebných preferencií publikované pred druhým kolom volieb favorizujú Petra Pavla pred Andrejom Babišom.