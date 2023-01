ONLINE: Zelenskyj chce ďalšie zbrane. Sú na rade stíhačky F-16?

Ukrajina žiada od Západu lietadlá F-16. Je to zatiaľ nemysliteľné, ale také to bolo pred časom aj s dodávkou HIMARS-ov a tankov, povedal podľa serveru Politico jeden z diplomatov.

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 337. deň

Sú obavy, že úroda obilia na Ukrajine bude tento rok ešte nižšia ako vlani

6:37 Úroda obilnín a olejnín sa tento rok ešte zníži, pretože invázia ruskej armády stále trvá, upozornil vo štvrtok v Paríži predseda Ukrajinského združenia pre obilniny (UZA) Mykola Gorbačov. Dodal, že táto situácia spôsobí ďalší tlak na svetové ceny základných potravín.

Výmera osevných plôch sa podľa Gorbačova opäť zníži a celková úroda za rok 2023 sa odhaduje na 53 miliónov ton – po 65 miliónoch ton v minulom roku, informovala agentúra AFP.

V roku 2021 ukrajinskí poľnohospodári vyprodukovali rekordných 106 miliónov ton, čím sa Ukrajina stala štvrtým najväčším vývozcom kukurice na svete a bola na najlepšej ceste stať sa tretím najväčším vývozcom pšenice.

„Sme vo vojne. Stále produkujeme obilie, ale úroda bude nižšia,“ vyhlásil Gorbačov na konferencii v Paríži, ktorú zorganizovala spoločnosť Argus Media.

6:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok požiadal spojencov o ďalšie zbrane, ktoré Kyjev potrebuje na zastavenie ruskej agresie, uviedla agentúra DPA.

„Ruská agresia môže byť zastavená iba s adekvátnymi zbraňami. Teroristický štát to inak nepochopí,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoodkaze.

„Každá ruská raketa proti našim mestám, každý iránsky dron použitý teroristami je argumentom pre viac zbraní,“ uviedol prezident odkazujúc na najnovšiu vlnu ruských útokov. Zároveň poďakoval Kanade za prisľúbené tanky Leopard 2. Poznamenal, že koalícia krajín, ktoré Ukrajine sľúbili dodanie tankov, má už 12 členov.

Najnovšia vlna ruských raketových útokov a náletov bezpilotných lietadiel si na Ukrajine vyžiadala 11 obetí na životoch a najmenej 11 zranených, informovali vo štvrtok podvečer ukrajinské záchranárske zložky.

Medzi západnými politikmi ožíva debata o dodaní lietadiel Ukrajine, napísal server Politico. Ukrajina chce aj americké lietadlá F-16. USA zatiaľ ukrajinské žiadosti o stíhačky odmietali kvôli obavám, že by Kyjev tieto stroje mohol použiť na útoky na ruské územie.

Ako ale povedal pre Politico jeden zo západných diplomatov, aj dodanie raketometov HIMARS alebo tankov bolo pôvodne pre USA neprekonateľnou líniou, ktorá ale časom padla. „Stíhačky sú dnes úplne nemysliteľné, ale o dva či tri týždne bude možno táto diskusia na stole,“ povedal iný vysokopostavený európsky činiteľ.

Prípadný predaj alebo poskytnutie amerických stíhačiek Ukrajine tretími krajinami si žiada súhlas USA. Práve takzvaný reexport strojov na Ukrajinu je ale podľa európskych predstaviteľov jednou z možností, ako by mohli lietadlá k Ukrajincom doraziť.

K potenciálnym dodávkam stíhačiek F-16 sa stavia kladne napríklad Holandsko. Šéf holandskej diplomacie Wopke Hoekstra minulý týždeň uviedol, že pokiaľ ide o vojenskú podporu Ukrajiny, neexistujú „žiadne tabu.“ Podľa Politica podporujú debaty o dodaní stíhačiek Ukrajine tiež pobaltské štáty.

Holandsko má v arzenáli približne 40 stíhačiek F-16 a v súčasnosti ich nahrádza pokročilejšími lietadlami F-35. Stíhačky F-16 má podľa Financial Times vo výzbroji ďalších sedem členských krajín NATO vrátane Poľska, Nórska a Rumunska.

Americké stíhačky by tiež mohli byť dodané do krajín bývalej Varšavskej zmluvy, ktoré by potom mohli Kyjevu poskytnúť svoje stroje vyrobené v bývalom Sovietskom zväze. Napríklad Poľsko na začiatku vojny navrhlo, že ukrajinským silám poskytne sovietske stíhacie lietadlá MiG-29, pričom jeden z variantov tohto návrhu počítal s tým, že ich v poľskom letectve nahradia práve stroje F-16. Od tohto plánu sa v marci však upustilo s tým, že by mohol viesť k vyostreniu konfliktu s Ruskom.

Spoločnosť Lockheed Martin, ktorá tieto stroje vyrába, denníku Financial Times (FT) oznámila, že je pripravená vyhovieť dopytu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

Do rokovaní o potenciálnych dodávkach lietadiel na Ukrajinu firma priamo zapojená nie je, nebráni sa však odovzdaniu svojich stíhačiek Kyjevu tretej krajine, ktorá o to prejaví záujem s cieľom „pomôcť v súčasnom konflikte“, informoval denník FT prevádzkový riaditeľ firmy Frank St. John. Preto sa Lockheed Martin chystá zvýšiť svoju výrobu v Greenville v Južnej Karolíne.