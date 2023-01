Koľko miliónov zarobil Miloš Zeman a prečo začal posielať peniaze deťom?

Zeman dostáva mesačne v hrubom v prepočte okolo 13 190 eur. Ako vyzerá porovnanie so Slovenskom? Prezidentka Zuzana Čaputová v povinnom oznámení verejného funkcionára uviedla, že v roku 2021 zarobila 147 989 eur. Mesačne to vychádza na 12 332 eur. (Plat slovenskej prezidentky predstavuje štvornásobok príjmu člena NR SR.)

Kým ich príjem je relatívne podobný, v okolitých štátoch oveľa viac poberá v Rakúsku prezident Alexander van der Bellen. Mesačne si príde na 26 701 eur. Najväčší plat na svete spomedzi všetkých hláv štátov a predsedov vlád má premiér Singapuru: Li Sien Lung dostáva od štátu mesačne až takmer 142-tisíc eur (v prepočte). Ročne zarobí zhruba 1,7 milióna eur. Prečo tak veľa? Lebo Singapur sa riadi zásadou, že šéfa vlády treba výborne zaplatiť, aby sa náhodou nesnažil zbohatnúť nečestným spôsobom.

Čo sa týka Zemana, výrazné zvýšenie jeho platu súvisí s valorizáciou platov ústavných činiteľov. Tri roky bola ich výška zmrazená, v decembri 2022 parlament súhlasil s valorizáciou 12,7 percenta s platnosťou od 1. januára 2023. S ich platmi sa pár rokov nehýbalo, čo vyplývalo z pandémie koronavírusu a so snahou znížiť schodok štátneho rozpočtu.

Zeman je na Pražskom hrade od 8. marca 2013. Keď nastúpil do funkcie, zarábal výrazne menej v porovnaní so súčasnosťou. Jeho prvý príjem ako hlavy štátu bol mesačne 186 300 Kč. Túto sumu zarábal v rokoch 2013 – 2014. Každoročnou valorizáciou sa mu plat zvyšoval. V roku 2015 mal mesačne 204 600 Kč, postupne sa dostal v roku 2019 na 274 500 Kč. Posledné tri roky (obdobie 2020 – 2022) dostával mesačne 302 700 Kč.

Od marca 2013 do decembra 2022 Zeman zarobil celkovo 27 miliónov Kč. Necháva si všetky peniaze pre seba? Nie.

V polovici júna 2013, čiže niekoľko mesiacov po svojom príchode na Hrad, Zeman založil Nadačný fond prezidenta Českej republiky (neskôr premenovaný na Nadačný fond Miloša Zemana). Zriadil ho s účelom znižovať štátny dlh. Vyzval ostatných, aby časť svojho príjmu tiež posielali nadácii. Pointa spočívala v kupovaní štátnych dlhopisov, čím by sa postupne umoroval dlh Českej republiky.

Keďže sa Zemanov apel nestretol s očakávanou reakciou, prezident sa v roku 2015 rozhodol, že peniaze z nadácie dostane Fond ohrozených detí a rovnako to bude vyzerať aj v ďalších rokoch. Prvý veľký finančný dar dostal fond z nadácie v roku 2015, bolo to 2,5 milióna Kč. V nasledujúcom roku išlo o 3,1 milióna Kč.

České médiá si na jar 2019 všimli, že Zeman už neposiela každý mesiac 60-tisíc Kč do svojej nadácie. Bol to úmysel alebo omyl? Od marca 2018 prezident nedaroval zo svojho platu ani jednu korunu. „Stala sa chyba. Pretože nikto nevedel, či vyhrám alebo prehrám prezidentské voľby, tak môj príspevok do tohto fondu bol uzavretý ku koncu môjho mandátu, čiže k začiatku marca. A potom, priznám sa k tomu ťažko, sme na to úplne zabudli. Keď sme boli na to upozornení, okamžite sme to obnovili," objasnil Zeman denníku Blesk.

Veľmi aktívna je vo vzťahu Zemanovej nadácie k detskému fondu prezidentova dcéra Kateřina Zemanová. Pravidelne sa zúčastňuje charitatívnych akcií pre najmenších, ktorí potrebujú pomoc.