Kto je generál Pavel? Zachránil životy mnohým Francúzom (profil víťaza volieb)

Za opačný svet označil ten, keď sa o riešení problémov iba hovorí a pracuje sa len vtedy, keď ide o vlastný prospech. „Svet, ktorý plodí ovocie len tomu, kto ho diriguje," poznamenal. Konkrétny nebol, ale zrejme sa nepriamo vymedzil proti svojmu protikandidátovi Andrejovi Babišovi, z ktorého sa stal už dávnejšie bohatý podnikateľ a v rokoch 2017 – 2021 zastával funkciu predsedu vlády.

Celá pracovná kariéra Pavla sa spája so službou v armáde. Sníval o tom od detstva, preto navštevoval vojenské gymnázium. Chcel sa stať elitným výsadkárom v Prostějove. Tvrdí, že aby prešiel cez úzke sito výberu uchádzačov, rozhodol sa vstúpiť do Komunistickej strany Československa (KSČ), aby sa jeho šance zvýšili. Mal 21 rokov, keď si podal prihlášku do strany. Členom KSČ bol v rokoch 1985 – 1989, vystúpil z nej po nežnej revolúcii v novembri 1989.

Ako spätne hodnotí svoje rozhodnutie? „Narodil som sa do rodiny, kde bolo členstvo v KSČ považované za normálnu vec. Sám som vtedy nemal dosť informácií a skúseností, aby som vyhodnotil zločinnosť vtedajšieho politického režimu. Dnes viem, že to bola chyba," tvrdí na svojej webovej stránke.

Poznámka, že členstvo v KSČ bolo v rodine chápané ako normálna záležitosť, zjavne vyplýva z toho, čo robil jeho otec. Josef Pavel v hodnosti podplukovníka pôsobil ako spravodajca a mal na starosť aj elektronický prieskum, okrem iného zachytávanie a analyzovanie správ armád NATO (od roku 1973 pôsobil dlhé obdobie v Táboře na tamojšom veliteľstve Západného vojenského okruhu Československej ľudovej armády.

Keď si Petr Pavel v roku 1991 doplnil svoje vzdelanie absolvovaním vojenskej akadémie, zamestnal sa v generálnom štábe armády. Čoskoro sa dostal do terénu, pričom raz mu doslova išlo o život. „Bol to jeden z najslávnejších momentov našej novodobej armády. Vojakom sa podarilo zachrániť viac ako 50 Francúzov nasadených v Chorvátsku počas vojenského konfliktu na Balkáne po rozpade bývalej Juhoslávie," napísal o hrdinstve Pavla a jeho mužov server Extra. Tými vojakmi boli nielen Česi, ale aj Slováci – aj oni boli vtedy nasadení v Chorvátsku. Išlo o mierovú operáciu OSN.

Dramatické chvíle sa odohrali v januári 1993. Spoločný štát Čechov a Slovákov už neexistoval, ale československý prápor na chorvátskom území ešte stále pôsobil (vojakov z dvoch mladých samostatných štátov rozdelili až v marci 1993).

Československá záchranná akcia súvisela s tým, že na prelome roku 1992 a 1993 sa francúzska vojenská základňa dostala pod paľbu z chorvátskej strany frontu. Francúzi nemohli prísť na pomoc svojim kamarátom, pretože ich od základne oddeľoval zničený most. Jedinou použiteľnou vojenskou jednotkou v oblasti bol československý prápor.

Vojakov OSN od seba oddeľovali frontové línie znepriatelených Chorvátov a Srbov. Československý prápor pôsobil v okolí Plitvických jazier. Do záchrannej misie bolo nasadených 29 Čechov a Slovákov. Na ceste ich zdržali spadnuté stromy, ktoré museli odpratávať počas mínometnej paľby. Práporu velil Pavel. Evakuácia Francúzov v transportéroch dopadla napokon úspešne. „Francúzsky veliteľ nechal nastúpiť dôstojníkov, vytiahol fľašu šampanského a takýmto zvláštnym grifom jej šabľou zasiahol hrdlo – bol to čistý rez bez stopy črepín. Stáli sme tam špinaví v prepotených uniformách, ale s pocitom neopísateľného zadosťučinenia," povedal Pavel pre portál CZSK. „Zo štyroch rôznych miest v oblasti Benkovacu sa nám podarilo dokopy 53 francúzskych vojakov doviezť späť k ich práporu," ozrejmil pre server Extra.

Pozoruhodné bolo, že záchrana Francúzov nevyplývala z rozkazu, ale išlo o dobrovoľnú misiu. „Operácia bola neplánovaná, bola náhla a museli sme reagovať okamžite. Chceli sme jednoducho pomôcť francúzskym kolegom z misie, to bola jediná motivácia, chceli sme ich zachrániť," objasnil pre Extra Stanislav Zaplatílek, ktorý bol príslušníkom československého práporu.

Francúzsko sa poďakovalo Pavlovi za jeho hrdinstvo dvomi vyznamenaniami. V Paríži mu najprv udelili Kríž za vojenskú chrabrosť a potom dostal aj svetoznámy francúzsky Rad čestnej légie.

Nepochybne aj nezmazateľné spomienky na hrdinstvo z januára 1993 neskôr pomohlo k tomu, že generála Pavla na jeseň 2014 zvolili za nového šéfa Vojenského výboru NATO (jeho dva protikandidáti boli z Talianska a z Grécka). Do Bruselu odchádzal z najvýznamnejšej pozície v českej armáde: dovtedy bol náčelník generálneho štábu.

Pavel, brigádny generál vo výslužbe, má 61 rokov. Narodil sa v Planej pri Mariánskych Lázňach (mesto Planá sa nachádza v Plzenskom kraji). Je druhýkrát ženatý. Žije s 58-ročnou Evou Pavlovou, ktorá je podplukovníčka vo výslužbe. Sobáš s ním v roku 2004 bol aj pre ňu krokom do druhého manželstva.