Pavel: Vo voľbách vyhrala pravda, dôstojnosť a pokora

Poďakoval sa všetkým, ktorí ho volili, ale aj tým, ktorí ho nevolili, ale prišli k voľbám. Ocenil, že im záleží na demokracii. „Rozumiem tomu, že sa mnohí cítia sklamaní, že ich favorit nevyhral. Ale v tejto krajine nevidím víťazov či porazených voličov, ale vyhrali hodnoty ako sú pravda, dôstojnosť a pokora,“ dodal s tým, že je pripravený ich vrátiť na Pražský hrad.

„Ale nezvládnem to sám,“ povedal s tým, že je potrebné presvedčiť všetkých, že návrat k týmto hodnotám pomôže zlepšiť kvalitu života v Česku. „Vy ste mi dnes pomohli urobiť prvý krok na ceste k zmene“ doplnil.

Podľa Pavla by občania mali chcieť, aby v ČR nebola „blbá nálada“ ako to kedysi povedal Václav Havel, ale aby Česko bolo republikou pohody. „Myslím si, že na to máme a že to dokážeme,“ uviedol budúci český prezident.

„Za úspech vykonávania funkcie prezidenta budem považovať len náš spoločný úspech,“ doplnil na záver.

Petr Pavel bude v poradí druhým prezidentom, ktorého si občania ČR zvolili v priamej voľbe. Prvýkrát si Česi vyberali hlavu štátu v roku 2013, predtým ho volil parlament.