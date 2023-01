Budúca prvá dáma Českej republiky je podplukovníčka, ktorá študovala na Slovensku

Pavlová po maturite v roku 1983 bola jeden rok na košickej vojenskej odbornej škole žien. Vysokú vojenskú pedagogickú školu vyštudovala v rokoch 1986 – 1990 v Bratislave. Medzitým sa zoznámila s Petrom Pavlom: ich cesty sa stretli v roku 1985, keď obaja bývali na vojenskej ubytovni v Prostějove. On mal vtedy priateľku, ona mala partnera, preto sa vtedy ešte nedali dokopy. Ich osudy sa spojili výmenou obrúčky bezmála o dve desaťročia, pretože sa zosobášili až v roku 2004.

Obaja vstupovali do svojho druhého manželstva. A obidvaja už mali potomkov: Pavlová z prvého manželstva dcéru Evu, ktorá má 30 rokov, a Pavel dvoch synov – 32-ročného Jana a 29-ročného Petra.

Pavlová bola profesionálna vojačka. Je podplukovníčka vo výslužbe. „Pomáhala svojmu budúcemu manželovi aj v generálnom štábe armády, kde zastávala pozíciu komunikátorky so zahraničnými vojenskými a leteckými pridelencami," napísal server Extra. Pavel bol náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky v období 2012 – 2015.

Keď v septembri 2015 zvolili Pavla za šéfa Vojenského výboru NATO, jeho manželka ukončila pracovný pomer v generálnom štábe, aby sa s ním mohla presťahovať na niekoľko rokov do Bruselu, kde sa nachádza centrála Severoatlantickej aliancie. Fungovala tam ako žena v domácnosti. Samozrejme, že aj varila pre manžela, pretože sa rada zvŕta pri sporáku. V rozhovore pre server Lifee povedala, že Pavlovi zvlášť chutí jej kapustnica. Tento pokrm robieva pravidelne nielen počas Vianoc, ale aj inokedy, pretože Pavlovi veľmi chutí.

Obdobie po návrate z Belgicka do Česka bolo pre Pavlovú veľmi ťažké, ale našťastie všetko dobre dopadlo. Vyhrala totiž svoj boj proti rakovine.

Pavlová má 56 rokov, narodila sa v Šumperku, čo je mesto na severe Moravy v Olomouckom kraji. V tomto regióne sa zosobášili. „V Olomouci sme dva roky bývali a pracovali, uzrelo tam rozhodnutie uzavrieť manželstvo," povedala pre server Rej. Svadbu nemali v kostole, ale na radnici.

Čo sa týka hudby a filmov, Pavlová v rozhovore pre televíznu stanicu CNN Prima News o sebe prezradila, že má rada detektívky a najznámejšieho (už zosnulého) českého speváka: „Pre mňa je určite ikonou Karel Gott, ktorý bol významný pre Českú republiku." Z detektívnych filmov sa jej najviac páčia tie, ktoré nakrútili podľa literárnych diel legendárnej anglickej spisovateľky Agathy Christie.

Ivana Zemanová, manželka dosluhujúceho prezidenta Miloša Zemana, sa celý čas ako prvá dáma Českej republiky vyhýba verejnosti. Súvisí to s jej veľmi skromnou povahou, nevyhovuje jej záujem médií o ňu. Naopak, Pavlová pred voľbami povedala, že v prípade zvolenia manžela za hlavu štátu by nestála niekde v pozadí. „Manželka prezidenta by mala urobiť niečo pozitívne pre spoločnosť. V mnohých prípadoch totiž môže pozitívne ovplyvniť verejnú mienku, nielen svojou osobnou účasťou, ale aj formou rôznych záštit. Chcela by som v tejto oblasti urobiť maximum možného," zdôraznila v rozhovore pre server Přítomnost.

Pavlová poznamenala, že ako prvá dáma by sa hlavne venovala téme rodovej rovnosti: „Ženy prakticky vždy pracujú za oveľa menšie mzdy, v priemere zarábajú o dvadsať percent menej ako muži. Vieme tiež, že zamestnávatelia často dávajú pred ženami prednosť mužom, pretože u nich nehrozí odchod na materskú. Vo vedení firiem je potom iba 17 percent žien, podobne je to aj v politike. Chcela by som ísť príkladom a túto tému otvárať a upozorňovať na príklady dobrej praxe," povedala pre Přítomnost.

V tomto interview aj poodhalila, ako vyzerá jej manželstvo s Pavlom. Podotkla, že zrejme ako v každom takomto vzťahu ani u nich nepanuje vždy zhoda vo všetkom a dodala: „A pretože sme obaja narodení v znamení škorpióna, býva to u nás občas trochu zložitejšie. Časom sme sa však naučili veci riešiť kompromisom."

Mimochodom, aj Pavel je škorpión. Spoločné majú niekdajšie členstvo v Komunistickej strane Československa (KSČ) pred novembrom 1989. Keď si Pavlová podala prihlášku na Vojenskú politickú akadémiu Klementa Gottwalda, škola jej odpovedala, že nemá vyhovujúci takzvaný kádrový profil. Preto sa rozhodla vstúpiť do KSČ, aby ju na štúdium prijali. Neskôr svoje členstvo v komunistickej strane označila za chybu.