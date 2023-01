Pavel zatelefonuje Zelenskému. Chce ísť na Ukrajinu s Čaputovou

Novozvolený český prezident Petr Pavel v nedeľu zatelefonuje ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Navrhne mu, že by na Ukrajinu vycestoval spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, informovala televízia ČT24.

Čaputová, ktorá po Pavlovom volebnom víťazstve prišla v sobotu popoludní do jeho volebného štábu, túto myšlienku podľa neho uvítala.

VIDEO: Čaputová sa nečakane zjavila v Prahe u Pavla.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu zablahoželal k víťazstvu v českých prezidentských voľbách armádnemu generálovi vo výslužbe Petrovi Pavlovi a zároveň ocenil jeho podporu Ukrajine v jej boji proti ruskej agresii, informuje TASR.

„Teším se na našu úzku osobnú spoluprácu v prospech národov Ukrajiny a Českej republiky a v záujme zjednotenej Európy,“ napísal Zelenskyj na Twitteri najprv ukrajinčine a potom aj v češtine.

Politický nováčik Petr Pavel porazil populistického veľkopodnikateľa Andreja Babiša v prvých dôležitých voľbách tohto roka v Európe. Tak hodnotí výsledok českých prezidentských volieb americký denník The New York Times (NYT). Podľa neho výsledok znamená neúspech populizmu a upevňuje pozíciu Českej republiky ako „rozhodného podporovateľa Ukrajiny“. Ďalší prestížny americký denník The Washington Post napísal, že Pavlovo víťazstvo upevní tiež západnú orientáciu krajiny.

Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 percenta hlasov. Porazeného kandidáta Andreja Babiša, expremiéra ČR a predsedu hnutia ANO, podporilo 41,67 percenta voličov. Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb dosiahla 70,25 percenta.

Mandát súčasného prezidenta Miloša Zemana sa končí 8. marca, následne by mal byť inaugurovaný nový prezident Petr Pavel.