Čo hovoril Pravde Pavel o Rusku? Prečítajte si archívne rozhovory s novým českým prezidentom

Novým českým prezidentom sa stal generál vo výslužbe Petr Pavel. V druhom kole volieb porazil expremiéra Andreja Babiša v pomere 58,32 ku 41,67 percenta hlasov.

VIDEO: Petr Pavel o tom, čo NATO dala a vzalo Česku či Slovensku

Petr Pavel pre Pravdu hovorí, čo krajinám ako Česko a Slovensko dalo a vzalo člensto v NATO. Rozhovor vznikol v roku 2019.

Pavel pre Pravdu v minulosti poskytol viacero rozhovorov. Dá sa z nich do istej miery vyčítať aj to, ako sa vyvíjal jeho pohľad na Rusko. Prečítajte si, čo si o ňom Pavel myslel pred nástupom do funkcie šéfa Vojenského výboru NATO.

A zistite, čo hovoril o Rusku po skončení mandátu v Severoatlantickej aliancii.