New York Times: České voľby boli testom populizmu. Denník upozorňuje aj na Fica

Súboj o post českého prezidenta bol podľa amerického denníka The New York Times prvým v rámci série tohtoročných dôležitých volieb v strednej a východnej Európe.

Petr Pavel, bývalý výsadkár vo všeobecnosti známy ako “generál”, viedol kampaň so sloganom „Viesť so skúsenosťami a pokojom v ťažkých časoch“. Andrej Babiš, ktorý bol nedávno zbavený obvinenia z podvodu v súvislosti s financiami z Európskej únie, rozdúchaval obavy z rozšírenia vojny do Českej republiky a tvrdil, že „generál neverí v mier“, píše americký denník.

VIDEO: Petr Pavel o tom, čo NATO dalo a vzalo Česku či Slovensku.

Stret medzi týmito dvomi mužmi urobil z hlasovania – prvého zo série dôležitých tohtoročných volieb vo východnej a strednej Európe – významný test toho, či sa voľakedy rastúci populistický príliv Európy opäť dvíha.

Napriek obmedzeným formálnym právomociam českého prezidenta má tento post veľkú symbolickú váhu. Tohtoročné voľby, v ktorých sa v prvom kole volieb zúčastnilo osem kandidátov, vyvolali ešte väčší záujem ako zvyčajne, keď v druhom kole volieb odovzdalo hlas viac ako 70 percent voličov, čo je najvyššia účasť v českých voľbách, pripomína New York Times.

To, že populizmus je aj naďalej silný, ukázalo minulý rok drvivé víťazstvo Viktora Orbána v Maďarsku, ale jeho osudy inde boli zmiešané. V októbri 2021 utrpel v Českej republike veľkú prehru, keď Babiš prišiel o post premiéra po tom, čo široká aliancia centristických a ľavicových strán vyhrala parlamentné voľby. Minuloročné voľby v Slovinsku zasadili populizmu ďalšiu ranu, keď voliči zosadili Janeza Jansu, krajne pravicového obdivovateľa Donalda Trumpa a blízkeho spojenca Orbána.

Protiestabliš­mentový populizmus by sa však mohol presadiť vo voľbách v tomto roku na Slovensku, ktorého centristická vláda v decembri padla, čím sa otvorila cesta k možnému návratu k moci Robertovi Ficovi, bojovnému bývalému premiérovi poškvrnenému korupciou a inými škandálmi.

Kľúčovým testom však budú voľby na jeseň v Poľsku, najľudnatejšej krajine regiónu, ktorú od roku 2015 riadi hlboko konzervatívna a nacionalistická strana Právo a spravodlivosť, dodáva New York Times.

VIDEO: Čaputová sa nečakane zjavila v Prahe u Pavla.

Podľa The New York Times Babišova taktika v predvolebnej kampani kopírovala tú, ktorú používa jeho bývalý spojenec Viktor Orbán. Ten vlani v apríli podľa denníka oslavoval jasné víťazstvo po tvrdeniach, že jeho hlavný politický súper chce poslať maďarských vojakov bojovať na Ukrajinu proti Rusku.

„Ale tento argument Babišovi nezafungoval v Českej republike, ktorá má oveľa rozmanitejšie médiá ako Maďarsko, kde Orbánova vládna strana Fidesz a jej podnikateľskí spojenci majú pod pevnou kontrolou televíziu a väčšinu ďalších zdrojov informácií,“ analyzuje newyorský denník.

The New York Times pripúšťa, že ani Pavel, ani Babiš nezdieľajú príklon na Východ doterajšieho prezidenta Miloša Zemana, ale ich súboj predstavoval jasný stret politických štýlov – „neokázalého pragmatizmu a nespútaného populizmu“.