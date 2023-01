Nemecká zbrojovka: Sme schopní vyrobiť muníciu do tankov pre celý svet

Nemecká zbrojovka Rheinmetall je pripravená výrazne zvýšiť výrobu tankovej a delostreleckej munície, aby uspokojila silný dopyt zo strany Ukrajiny i západných krajín. Mohla by tiež začať v Nemecku vyrábať raketomety HIMARS. V rozhovore s agentúrou Reuters to povedal generálny riaditeľ firmy Armin Papperger.

Šéfovia firiem z nemeckého obranného priemyslu by sa už čoskoro mali po prvý raz stretnúť s novým ministrom obrany Borisom Pistoriom. Minister chce stretnutím začať rozhovory o tom, ako urýchliť nákupy zbraní a zvýšiť dodávky munície po tom, ako takmer rok trvajúce dodávky zbraní na Ukrajinu vyčerpali zásoby nemeckej armády.

Rheinmetall vyrába rad zbrojných produktov. Najviac sa ale zrejme firma preslávila výrobou kanónu tanku Leopard 2. Papperger v rozhovore uviedol, že firma je schopná vyrobiť ročne 240 000 kusov tankovej munície, čo je viac, ako potrebuje celý svet. Kapacitu výroby delostreleckých nábojov potom môže zvýšiť až na 500 000 kusov ročne. Pri takomto zvýšení výroby by sa Rheinmetall stal najväčším výrobcom oboch druhov munície. Vlani firma vyrobila 60 000 až 70 000 kusov tankových i delostreleckých nábojov a výrobu je možné okamžite navýšiť, dodal Papperger.

Dopyt po munícii prudko vzrástol od ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári, a to nielen kvôli jej vysokému použitiu na bojisku, ale aj preto, že západné armády dopĺňajú svoje vlastné zásoby a pripravujú sa na to, čo považujú za zvýšenú hrozbu zo strany Moskvy.

Papperger uviedol, že do polovice roka bude uvedená do prevádzky nová výrobná linka na munícii strednej kalibru, ktorú používajú tanky Gepard. Firma zároveň rokuje s americkou spoločnosťou Lockheed Martin, ktorá vyrába raketomety HIMARS hojne využívané ukrajinskými jednotkami, o začatí výroby týchto raketometov v Nemecku. Dohoda by mohla priniesť investíciu niekoľko sto miliónov eur, hlavnú časť by zaplatil Rheinmetall.

Firma tiež uvažuje o novej fabrike na výrobu strelného prachu, pravdepodobne v spolkovej krajine Sasko. Investíciu by mala dosiahnuť 700 až 800 miliónov eur, tú by však podľa Pappergera musela uhradiť vláda.