Zelenskyj: Ukrajina potrebuje rýchlejšie dodávky zbraní

Vo východoukrajinskej Doneckej oblasti panuje veľmi ťažká situácia a Ukrajina potrebuje rýchlejšie dodávky zbraní a nové typy výzbroje, aby mohla čeliť ruským útokom. Vyhlásil to vo svojom dnešnom videoposolstve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V Bachmute, Vuhledare a na ďalších miestach Doneckej oblasti dochádza podľa Zelenského neustále k ruským útokom.

"Rusko chce, aby sa vojna pretiahla a aby vyčerpala naše sily. Preto musíme z času urobiť našu zbraň, "vyhlásil ukrajinský prezident. Preto treba urýchliť zbrojné dodávky a poskytnúť Ukrajine nové zbrane.

Zelenskyj sa tiež vyjadril k účasti Ruska na olympijských hrách v Paríži v roku 2024. Podľa neho ak by bola ruským športovcom účasť umožnená, bola by to ukážka toho, že „teror je nejakým spôsobom prijateľný“. Podľa jeho slov nesmie byť Rusku dovolené využívať olympiády alebo akékoľvek iné športové udalosti na propagandu svojej agresie alebo svojho štátneho šovinizmu.