Putin Johnsonovi: Boris, nechcem ti ublížiť, ale s raketou to bude trvať len minútu

V napätých dňoch pred 24. februárom 2022 sa viacerí západní politici pokúšali Putina odradiť od útoku na Ukrajinu. Johnson šéfovi Kremľa načrtol neblahé dôsledky, aké bude mať pre Moskvu vpád do susednej krajiny. Zdôraznil mu, že vojna by bola „úplnou katastrofou“.

V dokumente BBC, ktorý mapuje Putinove kontakty so svetovými lídrami spred roka, Johnson tvrdí, že sa mu Putin vyhrážal raketovým úderom.

„V určitom okamihu sa zdalo, že sa mi vyhráža a hovorí: ‚Boris, nechcem ti ublížiť, ale s raketou to bude trvať len minútu,' alebo niečo v tomto duchu. Veselo,“ spomína britský expremiér na rozhovor, počas ktorého sa vraj šéf Kremľa správal veľmi familiárne.

„Myslím si, že podľa toho, ako uvoľnene sa vyjadroval, podľa toho, ako neemotívne pôsobil, to vyzeralo, že sa len pohráva s mojimi pokusmi prinútiť ho k vyjednávaniu,“ podotkol Johnson.

Vtedajší britský premiér podľa vlastných slov ruskému prezidentovi v telefonickom rozhovore vysvetľoval, že útok na Ukrajinu by mal za následok drastické západné sankcie a sústredenie väčšieho počtu vojakov NATO na hraniciach Ruska.

Johnson sa tiež snažil odradiť Rusko od vojenskej akcie tým, že Putinovi povedal, že Ukrajina sa „v dohľadnej budúcnosti“ nepripojí k Severoatlantickej aliancii.

„Povedal: ,Boris, hovoríš, že Ukrajina sa tak skoro nepripojí k NATO… Čo bude v dohľadnej dobe?'. A ja som povedal: ,No, v dohľadnej budúcnosti sa k NATO nepripojí. Viete to veľmi dobre,“ parafrázoval Johnson zo svojho telefonického rozhovoru s Putinom.

Ben Wallace, minister obrany, v dokumente BBC hovorí aj o návšteve Moskvy spred roka pri neúspešnom pokuse o vyjednávanie, ktorým sa Západ pokúšal zabrániť rozpútaniu vojny. Stretol sa so svojím ruským kolegom Sergejom Šojguom, ako aj s náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom.

„Pamätám si, ako som povedal ministrovi Šojguovi: ‚Budú bojovať‘ a on povedal: ‚Moja matka je Ukrajinka; nebudú!“ Povedal tiež, že vpád (na Ukrajinu) nemá v úmysle napadnúť,“ spomína Wallace.

„To by bolo po rusky povedané ‚vranio‘. Myslím si, že ,vranio' je akýmsi prejavom šikanovania alebo sily: Budem ti klamať. Vieš, že klamem. Viem, že vieš, že klamem a stále ti budem klamať. Vedel, že to viem a ja som vedel, že že on to vie. Ale myslím, že to bolo o tom povedať: Som mocný.“

„Bolo to dosť mrazivé, ale priame klamstvo o tom, čo vraj neurobia, a to ma uistilo v tom, že to urobia,“ cituje denník Guardian z Walaceho vyjadrenia pre BBC.

"Pamätám si, keď sme odchádzali, generál Gerasimov povedal: ‚Už nikdy nebudeme ponižovaní. Kedysi sme boli štvrtou armádou na svete, teraz sme číslo dva. Teraz je to Amerika a my', " popísal britský minister obrany okamih, keď nadobudol pocit, že prečo to Rusi zrejme urobia.