List z Charkova: Výbuch dvadsať sekúnd po spustení poplachu

Nedeľa, jedenásť hodín večer, tiché centrum Charkova. Ruská raketa.

Zo štvorpodlažného domu sa za pol sekundy stane trojpodlažný.

Na streche horí, z chodieb vybiehajú ľudia v pyžamách, mestom sa rútia sanitky so zapnutými sirénami. Počuť ich aj tu, v spacej štvrti mesta, pár kilometrov od miesta výbuchu.

Telegramové kanály sú žeravé od komentárov, messengery od otázok.

— Ako je s vami?

— Je to od vás ďaleko?

— Sú nejaké obete?

Sú. Traja zranení, jedna žena mŕtva.

Na miesto výbuchu prichádzajú záchranári i novinári.

— Tak ma to vyhodilo – hovorí babička do kamery, — že som vyletela zo spálne až do kuchyne.

Táto oblasť sa v meste vždy považovala za „tiché centrum“. Bývalo tam pokojne.

Starosta Ihor Terechov v správach hovorí: „Dvadsať sekúnd po začatí poplachu sa ozval výbuch, priamy zásah do obytnej budovy."

Moderátor ho počúva a potom úzkostlivým hlasom pripomína divákom: „Neignorujte vzdušné poplachy, choďte do krytu.“

Znie mi to ako „neopakujte chyby týchto ľudí“.

Som nahnevaná. Toto je Charkov, pán moderátor. Asi ste nepočuli – dvadsať sekúnd. Na to kryty nepomôžu.

Vrátil sa lepkavý pocit fatality – mohol to byť tvoj dom, tvoje poschodie. A ešte stále môže byť. V ktoromkoľvek okamihu.

Na súkromné správy odpovedám stručne: „dnes je to mimo“.

Práve mi volala dcéra.

— Mami, toto je dom mojej kamarátky Poliny!

Polina je v Európe, v bezpečí.

Večer bolo dievča utečenkyňou, v noci sa z nej stala bezdomovkyňa. Nuž, čo k tomu dodať, vďaka Bohu, že nie sirota.