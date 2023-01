Nemecký súd odsúdil ďalšieho obžalovaného z kauzy uneseného Vietnamca

Sudca podľa spravodajcu rozhlasu Tibora Macáka, ktorý bol priamo v Berlíne, čítal rozhodnutie hodinu a pol. Obžalovaný dostal trest za špionážnu činnosť a spoluúčasť na únose Trinh Xuan Thanha, vietnamského podnikateľa. Do týždňa by sa jeho obhajca mal vyjadriť, či sa odvolá proti rozsudku, ak nie, trest by si mal odpykať v Nemecku.

„Jeho obhajcovia nedokázali spochybniť ani to, že antule bol 26. 7. 2017 pri (bratislavskom vládnom) hoteli Bôrik ako súčasť komanda únoscov,“ uviedol spravodajca v RTVS.

Únos vietnamského podnikateľa Únos sa odohral 23. júla 2017 neďaleko Brandenburskej brány v centre Berlína. Vtedy 51-ročný Trinh Xuan Thanh sa v prechádzal v parku Tiergarten so svojou 28-ročnou milenkou. Krátko pred 11. hodinou pri nich na zastavil dodávka Volkswagen s českou poznávacou značkou. Niekoľko mužov vyskočilo z auta a násilne vtiahli dvojicu do auta. Políciu zalarmovali svedkovia. Vo vietnamskom Hanoji bol následne Thanh v dvoch súdnych procesoch za údajné zlé hospodárenie a spreneveru odsúdený na dva doživotné tresty. Podľa obžaloby boli obe unesené osoby prevezené na vietnamskú ambasádu v berlínskom Treptowe, odkiaľ sa cez Česko dostali na Slovensko. Podľa nemeckej prokuratúry malo na vyvezenie uneseného muža zo schengenského priestoru poslúžiť stretnutie medzi vietnamským ministrom vnútra a jeho vtedajším slovenským náprotivkom Kaliňákom. Po stretnutí bolo vietnamskej delegácii podľa vyšetrovateľov prípadu poskytnuté slovenské vládne lietadlo na let do Moskvy. Nemecká justícia je presvedčená, že v lietadle sa vtedy nachádzal aj Trinh Xuan Thanh. (hdm)

