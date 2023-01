Nemecký minister obrany odmietal trestať Rusov, stíhačky Zelenskému nepošle

Bude mať Ukrajina osoh z nového nemeckého ministra obrany alebo sa zachová podobne váhavo ako jeho predchodkyňa vo funkcii? Berlín má pre Kyjev veľký význam, pretože by mohol dodávať Ukrajine špičkové ťažké zbrane. V tomto smere však o šéfovi rezortu obrany existujú pochybnosti.

Nový minister Boris Pistorius, ktorý nahradil Christinu Lambrechtovú (po viacerých prešľapoch podala demisiu), je zo sociálnej demokracie. Tá tvorí vládnucu trojicu so Zelenými a s liberálmi. „Od ostatných dvoch koaličných partnerov sa dočkal opatrného vrelého privítania," upozornil denník New York Times.

Opoziční kresťanskí demokrati o ňom tvrdia, že sa za šéfa tohto silového rezortu nehodí. „Chýba mu dostatok skúseností, je to výber z béčkového tímu. Ide o prekvapenie, ale nanešťastie nie dobré," napísal na Twitteri ich poslanec Johann Wadephul, ktorý však na druhej strane ubezpečil o pripravenosti spolupracovať s ním: „Je aj v záujme opozície mať dobrého ministra obrany."

Pistorius doteraz zastával funkciu krajinského ministra vnútra v Dolnom Sasku.

Podporoval partnerstvo aj po obsadení Krymu

Ešte väčšie znepokojenie ako Wadephul vyjadril jeho stranícky kolega z Bundestagu Tilman Kuban. „Ďalšia osoba prepojená na Rusko zaujme miesto v spolkovej vláde," povedal denníku Bild. „Boris Pistorius teraz musí urobiť nový jasný začiatok v politike voči Ukrajine a opustiť svoju predchádzajúcu otvorenú prokremeľskú líniu," dodal Kuban.

Pred piatimi rokmi, keď už štyri roky proruskí separatisti ovládali východné územia Ukrajiny a Krym sa nachádzal v rukách Moskvy, Pistorius povedal, že nastal čas prehodnotiť proruské sankcie EÚ. Uviedol, že nemecká ekonomika pre ne stráca miliardy eur a, naopak, tento trest posilňuje šéfa Kremľa Vladimira Putina na domácej politickej scéne. „Mala by to byť príležitosť vykonať revíziu sankcií. Keď nedosiahnete cieľ, mali by ste sa opýtať seba, či je tento nástroj správny," poznamenal vtedy pre denník Süddeutsche Zeitung.

Pistorius mal zjavne pred ruskou inváziou na Ukrajinu bližšie k Moskve ako ku Kyjevu. Bol člen skupiny nemecko-ruského priateľstva v Bundestagu, ktorú po vypuknutí vojny zrušili v apríli 2022. „Podporoval partnerstvo medzi nemeckými a ruskými mestami v čase, keď už Putin obsadil Krym," pripomenul Bild. Po spustení invázie 24. februára 2022 Pistorius hovoril, že Ukrajina má legitímne právo získať späť územia zabrané Rusmi.

Príprava tankov zaberie tri-štyri mesiace

Po vymenovaní Pistoriusa za ministra obrany Nemecko konečne súhlasilo, že dodá Ukrajine svoje moderné tanky Leopard 2. Veľa ich však zatiaľ nie je: Berlín informoval, že Kyjevu poskytne 14 tankov.

Môže to však vyzerať ako s krížikom po funuse. Pistorius totiž povedal, že technická príprava tankov zaberie tri-štyri mesiace, takže Ukrajinci by ich nemohli nasadiť proti očakávanej ruskej ofenzíve s nástupom jari.

A je tu ešte jeden problém. „Mesiace potrvá, kým sa ukrajinskí vojaci naučia ovládať leopardy a kým sa podarí vytvoriť podpornú štruktúru potrebnú na zabezpečenie náhradných dielov, opráv a paliva," upozornil server Politico.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prejavil záujem aj o bojové lietadlá z členských štátov NATO. Pistorius túto možnosť jednoznačne vylučuje. „Pustili by sme sa do rozmerov, pred ktorými by som teraz varoval," povedal v rozhovore pre Süddeutsche Zeitung.