Varovanie amerického generála: Briti už nemajú špičkovú armádu ako USA či Rusko

Ako ďalšie nedostatky Sky News okrem iného uvádza, že 30 percent britských jednotiek, ktoré sú vo vysokej pohotovosti, by neboli schopné sa mobilizovať v časovom rámci, ktorý požaduje NATO. Väčšina britských obrnených vozidiel vrátane tankov bola skonštruovaná pred 30 až 60 rokmi a medzi nedostatkami Sky News tiež uvádza, že ak by britská armáda bola povolaná do boja, došla by jej munícia v priebehu niekoľkých dní.

Kým európske krajiny ako Poľsko, Francúzsko a Nemecko oznámili plány na zvýšenie obranného rozpočtu v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, britská vláda tak zatiaľ neurobila. Premiér Rishi Sunak má 7. marca predložiť výsledok revízie obranného rozpočtu a potom by sa mala britská armáda dozvedieť, či dostane viac peňazí. Bývalý premiér Boris Johnson v roku 2020 zvýšil rozpočet na armádu o 16 miliárd libier, čo je najviac od čias studenej vojny.

Plány na modernizáciu vojenského vybavenia v Británii už existujú, boli však vypracované pred začiatkom vojny na Ukrajine a časový plán modernizácie je teraz podľa bezpečnostných zdrojov príliš pomalý, aby vyrovnal zvýšené riziko.

Britský generál vo výslužbe Richard Barrons uviedol, že objem financií potrebných na modernizáciu je malý v porovnaní s inými rezortmi, ako je zdravotníctvo alebo sociálne služby. „Takže toto je otázka priorít, nie dostupnosti,“ dodal Barrons.

Premiér Sunak zatiaľ odmieta výzvy, aby sa držal plánu svojej predchodkyne Liz Trussovej zvýšiť do roku 2030 výdavky na obranu na tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) zo súčasných dvoch percent.