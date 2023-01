Litva: Západ by mal pri dodávke zbraní na Ukrajinu prekročiť "červené čiary"

Krajiny Západu by si v otázke dodávok zbraní na Ukrajinu mali nechať otvorené všetky možnosti vrátane potenciálneho poskytnutia stíhačiek. V utorok to uviedol litovský prezident Gitanas Nauséda. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

V súvislosti s požiadavkou Ukrajiny na dodanie striel dlhšieho doletu a stíhačiek Nauséda vyhlásil, že „tieto červené čiary sa musia prekročiť“. Dodanie stíhačiek však nateraz odmietol nemecký kancelár Olaf Scholz aj americký prezident Joe Biden. Naopak, Francúzsko dodávku lietadiel Ukrajine nevylúčilo.

Táto vojenská pomoc je podľa litovského prezidenta nevyhnutá, keďže „v tejto fáze vojny, keď je bod zlomu na dosah, je potrebné konať bez otáľania“.

Nauséda tiež pripomenul, že pomyselná červená čiara bola aj tak prekročená už dávno. Napríklad Nemecko totiž „najprv sľúbilo, že Ukrajine pošle nepriestrelné vesty či helmy, ale v žiadnom prípade zbrane“. Dodal, že nejde len o vojenskú pomoc, veď aj „členstvo Ukrajiny v Európskej únii bolo kedysi tabu“.

Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny EÚ v júni, no na to, aby do nej mohla vstúpiť, musí splniť určité kritériá. Sú nimi napríklad zavedenie protikorupčných opatrení či reforma súdneho systému.

