Dezertér od vagnerovcov sa ospravedlnil Ukrajincom

„Pre vás som zloduch, ale ja vás len žiadam, aby ste vzali do úvahy, že som si to uvedomil, aj keď neskoro, a som proti tomu všetkému,“ povedal Medvedev v rozhovore s televíziou NRK. „Žiadam vás, aby ste ma neodsudzovali a v každom prípade sa ospravedlňujem,“ do­dal.

Medvedev, ktorý odmieta návrat do Ruska kvôli obavám o svoj život, teraz býva v centre pre žiadateľov o azyl v Osle. Do Nórska vstúpil ilegálne tento mesiac prekročením spoločnej hranice medzi Nórskom a Ruskom, ktorá je dlhá 198 kilometrov.

Dvadsaťšesťročný Rus tvrdí, že Vagnerovu skupinu opustil po tom, ako mu bol bez jeho povolenia predĺžený kontrakt platný od vlaňajšieho júla do novembra. Rusko-nórsku hranicu prekročil v noci z 12. na 13. januára a zažiadal v škandinávskej krajine o azyl. Pripúšťa, že štyri mesiace bojoval v službách vagnerovcov na Ukrajine.

Medvedev dáva najavo ochotu svedčiť o vojnových zločinoch, pričom popiera, že by sa na niektorom z nich sám podieľal. Nórska kriminalistická služba Medvedeva vypočúva a vedie ho ako svedka.

Niektorí experti a novinári však upozorňujú na to, že je potrebné stavať sa k prípadu obozretne. Prejsť hranicu na severe je totiž podľa nich ťažké, takže nórske úrady musia brať do úvahy možnosť, že ide o provokatéra či o človeka, ktorého čin by mohli ruské úrady využiť vo svoj prospech.