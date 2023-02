Utrpenie Ukrajincov sa zväčšuje, ochota prijať ich sa zmenšuje

Pretrváva súcit s ukrajinskými utečencami necelý rok odvtedy, keď začali utekať do zahraničia? Na Slovensku ich žije približne 100-tisíc.

Z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý nedávno zverejnila organizácia Globsec, vyplýva, že viac ako dve tretiny opýtaných Slovákov nezaznamenali, že by sa Ukrajinci zle správali. Na druhej strane však presne rovnaký počet respondentov (68 percent pri oboch otázkach) uviedol, že vidia problém v solidarite s nimi: „Do istej miery 68 % Slovákov súhlasí, že podpora pre ukrajinských utečencov by sa mala znížiť,“ napísal Globsec v tlačovej správe.

VIDEO: Aká odvaha. Takto odviezli Ukrajinci začiatkom januára zraneného zo Soledaru pod paľbou.

Najviac utečencov z Ukrajiny prišlo do Poľska, v súčasnosti je ich tam až okolo 1,5 milióna. Po spustení ruskej invázie by sa asi ťažko hľadal Poliak, ktorý by im odmietol podať pomocnú ruku, zvlášť ubytovaním u seba. Situácia sa však mení. „Veľa Poliakov by stále rado pomohlo, ale nemajú dostatočné zdroje, špeciálne odvtedy, čo inflácia v Poľsku je nad 17 percentami,“ citoval denník Washington Post Lukasza Pulawskeho z Nadácie otvoreného dialógu, ktorá podporuje utečencov vo Varšave.

V USA od marca 2022 v porovnaní so súčasnosťou klesla podpora pre prijímanie utečencov z Ukrajiny o 11 percent (súhlasí s tým 50 percent respondentov podľa prieskumu agentúry YouGov). Sociológovia to podľa televízie NBC pripisujú slabšiemu záujmu Američanov o správy z rusko-ukrajinského frontu.

Agentúra Ipsos pred niekoľkými dňami publikovala zistenia zo svojho rozsiahleho prieskumu, do ktorého zaradila aj otázku, či ľudia v 28 štátoch sveta súhlasia s prijímaním ukrajinských utečencov. (Vo všeobecnosti vysvitlo, že naďalej prevláda odpor proti ruskému vpádu na Ukrajinu.) „Prieskum však poukazuje na určité riziká únavy. Globálne teraz 66 percent opýtaných súhlasí s tým, že by ich štát mal prijať utečencov z Ukrajiny, čo je pokles o 7 percent v porovnaní od marca až apríla 2022,“ informoval Ipsos.

Najviac ústretových respondentov pri otázke o utečencoch z Ukrajiny bolo v rámci celej Európy v Británii a najmenej v Maďarsku. Celkový trend nevyzerá optimisticky: „Od marca – apríla 2022 podpora prijímania ukrajinských utečencov klesla najmenej o šesť percentuálnych bodov v každej z desiatich skúmaných krajín EÚ, najviac v Nemecku a Belgicku, o 14 bodov,“ konštatoval Ipsos.