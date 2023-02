Pavel pre BBC: Ukrajina si zaslúži po vojne vstúpiť do NATO

Ukrajina si zaslúži stať sa po konci vojny s Ruskom členom NATO. V rozhovore so stanicou BBC to povedal novozvolený český prezident Petr Pavel.

Ukrajinská armáda bude podľa neho po vojne najskúsenejšia v Európe. Pavol v rozhovore zopakoval svoju podporu zbrojným dodávkam Kyjevu a ako tabu nevníma ani poskytnutie bojových lietadiel.

„Ukrajina si zaslúži byť súčasťou spoločenstva demokratických krajín,“ povedal Pavel v prvom rozhovore pre zahraničnú tlač. Na otázku redaktora BBC, či by mala Ukrajina vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, povedal, že by si to Kyjev naozaj zaslúžil.

Štát by sa tak ale malo až po konci konfliktu. Po vojne podľa Pavla bude Ukrajina „morálne aj prakticky pripravená“ vstúpiť do NATO a jej armáda bude mať pravdepodobne najväčšie bojové skúsenosti v Európe.

Pavol v rozhovore znovu podporil dodávky zbraní Ukrajine. „Nemáme alternatívu,“ uviedol novozvolený prezident, podľa ktorého by bez poskytnutia západných zbraní Ukrajina pravdepodobne prehrala. „Ak oni prehrajú, prehráme aj my,“ dodal Pavel, podľa ktorého nie je tabu ani poskytnutie stíhačiek. Obáva sa ale, že by dodávka bojových lietadiel mohla byť príliš pomalá.

„Som hrdý na to, že moja krajina bola medzi prvými, ktoré dodali Ukrajine významnú vojenskú pomoc,“ povedal Pavel.

Novozvolený prezident uviedol, že mier úplne záleží na Rusku a že by podporil aj najmenšie náznaky vôle rokovať o zastavení konfliktu. „Z ruskej strany žiadne také náznaky nie sú,“ dodal Pavel.