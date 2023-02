ONLINE: Poľsko dá svoje F-16 Ukrajine, ale len ak to odsúhlasí NATO

Poľsko má vo výzbroji 46 stíhačiek F-16 a je ich ochotné poskytnúť Ukrajine, ale len v prípade, že to odsúhlasí NATO ako celok.

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 343. deň VIDEO: Trafia presne a ďaleko. Kyjev má dostať špeciálne bomby, takto fungujú.

5:50 Poľsko by bolo ochotné poskytnúť Ukrajine svoje stíhačky typu F-16, ak by takéto rozhodnutie spoločne prijali spojenci zo Severoatlantickej aliancie. Uviedol to v stredu poľský premiér Mateusz Morawiecki, informuje agentúra AFP.

„Ak by o takomto kroku rozhodlo NATO ako celok, bol by som za poslanie týchto bojových stíhačiek“ Kyjevu, zopakoval Morawiecki svoj postoj pre nemecký denník Bild.

Zdôraznil, že západní spojenci by mali v otázke prípadného dodania bojových stíhačiek Ukrajine postupovať koordinovane a malo by ísť o strategické rozhodnutie celej Severoatlantickej aliancie.

„Pretože táto vojna je veľmi vážnym konfliktom a Poľsko nie je účastníkom tejto vojny, ani NATO nie je jej účastníkom,“ zdôraznil predseda poľskej vlády.

Poľsko aktuálne vlastní 46 viacúčelových stíhacích lietadiel F-16 americkej výroby. Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak v pondelok uviedol, že Poľsko vysiela pozitívne signály ohľadom možných dodávok týchto strojov Ukrajine.

Kyjev v uplynulých dňoch zintenzívnil svoje snahy o získanie stíhačiek od západných spojencov. Začal o ne žiadať len krátko po oznámení USA a Nemecka, že Kyjevu dodajú moderné tanky Abrams a Leopard 2.

Spojené štáty nateraz dodanie lietadiel F-16 ukrajinským silám odmietajú. Takúto možnosť však naznačili viacerí holandskí politici. Poskytnutie bojových stíhačiek Kyjevu nevylúčil ani francúzsky prezident Emmanuel Macron. Británia sa zatiaľ definitívne nerozhodla, či Ukrajine pošle bojové lietadlá, povedal minister obrany Ben Wallace. Dodal, že „v tejto chvíli“ to ale nepovažuje za „správny postup“, informovala agentúra Reuters.

„V tejto veci už som zapojený pomerne dlho a naučil som sa dve veci; nikdy nič nepredpokladajte ani nič nevylučujte,“ povedal Wallace novinárom v odpovedi na otázku, či Londýn Kyjevu poskytne bojové lietadlá. „Nie je to konečne rozhodnutie… čo ale tento konflikt v tomto roku posunie, bude predovšetkým schopnosť Ukrajiny nasadiť západných obrnencov,“ dodal minister.