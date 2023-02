Putin v Stalingrade. Z koho bude Paulus?

V Stalingrade, ako sa na dni osláv Volgograd už desať rokov oficiálne premenúva, nejazdila hromadná doprava, a miesta, ktoré sa Vladimir Putin chystal navštíviť, boli od rána do večera pre verejnosť neprístupné.

Obyčajní ľudia mohli zabudnúť na plány, že sa v deň D poklonia pamiatke vyše milióna obrancov mesta, ktorí v jednej z rozhodujúcich bitiek druhej svetovej vojny položili životy. Mamajova mohyla s memoriálom i obrou sochou Matka vlasť volá bola vyhradená pre hlavu štátu, rovnako ako múzeum s panorámou Stalingradskej bitky, pred ktorým deň predtým odhalili bustu Stalina. Je to už tretí miestny pamätník diktátorovi, ktorého meno mesto nieslo od roku 1925 až do 1961, keď ho premenovali na Volgograd.

Podľa Ivana Kurillu, profesora Európskej univerzity v Petrohrade, Putina k Volgogradu viaže puto poverčivosti. „Chodí tam vždy pred veľkým rozhodnutím,“ napísal na svojom telegramovom účte. „Predtým to boli voľby. Putin prišiel do Volgogradu v roku všetkých svojich rozhodujúcich volieb, počnúc rokom 2000… Skrátka: ,ako môžeme vyhrať bez Stalingradu?' pripomenul Kurrilla dávnejší výrok Putina. Ten sa teraz objavil v meste na bilbordoch, kde pózuje s modelkami oblečenými v bielych kožuchoch obrancov Stalingradu.

Znova nemecké tanky

Putin, ktorý podľa množiacich sa signálov chystá novú veľkú ofenzívu na Ukrajine, svoj prejav vo štvrtok prešpikoval symbolmi vojnového utrpenia, obetí a hrdinstva obrancov Stalingradu v zjavnej snahe získať podporu verejnosti pre ďalšiu kapitolu svojej dobyvačnej vojny. Ukrajincov vykreslil ako novodobých nacistov a ruskú inváziu vydával za obranu pred agresiou Západu v situácii, keď Rusku znova hrozia nemecké tanky.

„Tí, ktorí očakávajú porážku Ruska na bojisku, zjavne nechápu, že moderná vojna s Ruskom bude pre nich úplne iná. Neposielame naše tanky na ich hranice. Máme čím odpovedať. A použitím obrnených vozidiel sa vec neskončí. Každý by to mal pochopiť,“ citoval Putina portál denníka Kommersant.

„Je to neuveriteľné, ale je to fakt: znova nám hrozia nemeckými tankami Leopard s krížmi na korbe,“ pripomenul šéf Kremľa čerstvý záväzok Berlína dodať Kyjevu moderné tanky. Podobnú paralelu použil aj šéf dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin. „Leopardy budú spálené, zopakujú osud fašistických Tigrov,“ napísal na Telegrame, kde berlínsku vládu obvinil, že znova vťahuje nemecký ľud do vojny.

Kremeľskí propagandisti tieto tézy ešte rozvinuli, keď ukrajinskému prezidentovi predpovedali skorú porážku, po ktorej bude musieť kapitulovať – ako poľný maršal Paulus v Stalingrade.

Pištoľ či ampulka?

V Kyjeve, naopak, pri príležitosti stalingradského výročia osud Paulusa a Hitlera prognózujú Putinovi. Populárny ukrajinský bloger Kosta Krempov označil Putinovu návštevu na výročie Stalingradskej bitky za historickú frašku: „Pivničný Paulus minulosti sa stretne s bunkrovým Paulusom budúcnosti,“ napísal na Twitteri.

Anton Heraščenko, poradca ukrajinského ministra vnútra, Rusko obvinil, že inváziou na Ukrajinu zradilo vojnovú slávu starých otcov, ktorým falošne ďakuje za víťazstvo, pričom 80 rokov starý príbeh zneužíva na vlastné propagandistické účely. „História je cyklická a na mnohých príkladoch dokazuje, že agresívna krajina vždy prehrá. Tak to bolo s nacistickým Nemeckom, tak to bude aj s rašistickým Ruskom. Putin už má najvyšší čas pripraviť si v bunkri služobnú pištoľ alebo ampulku s kyanidom draselným – podľa najlepších tradícií krvavých diktátorov a vojnových zločincov,“ napísal Heraščenko na Telegrame.

Nežiť v minulosti

Médiá pred oslavami špekulovali, že Putin na oslavách oznámi návrat Volgogradu k Stalinovmu menu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to ale už pred jeho príchodom dementoval. „Na úrovni prezidenta sa o tom neuvažuje,“ citovala ho agentúra TASS. Odvolal sa pritom na prieskum štátnej agentúry VCIOM, kde dve tretiny obyvateľov Volgogradu odmietli návrh na zmenu názvu. „Väčšina obyvateľov Stalingradu nezdieľa tento názor,“ cituje štátna agentúra Peskova aj s jeho prerieknutím.

To, že 67 percent Volgogradčanov je proti a iba 26 perecent za návrat k názvu Stalingrad považuje politológ Abbas Galliamov za nečakaný výsledok. Ešte prekvapujúcejšie však podľa neho je, že Kremeľ tento výsledok zverejnil, keďže výsledky prieskumov, ktoré mu nevyhovujú, zvyčajne nezverejňuje.

„Zdá sa, že časť prezidentskej administratívy tieto čísla nepovažuje za nepríjemné. Je možné, že niektorí by súčasnú vlasteneckú hystériu radi trocha stlmili. Samozrejme, nie z lásky k liberálnym hodnotám, len preto, že pochopili, že netreba bežať po ceste vedúcej do pekla,“ usudzuje.

Prieskum skúmal aj motívy záporných odpovedí Volgogradčanov. Najčastejšie odpovede boli „plytvanie peniazmi“, „nevidím zmysel“, „nemusíme žiť v minulosti“. Galliamov, ktorý v minulosti pracoval ako pisateľ Putinových prejavov, z toho vyvodzuje, že ideológia už nezaberá tak ako kedysi. „Ľudia sú jednoducho unavení z neustálych pokusov úradov prinútiť ich žiť vo včerajšku,“ napísal v izraelskom exile žijúci politológ.

K rovnakému vysvetleniu dospel aj moskovský politológ Alexej Makarkin. „Prieskum odzrkadluje únavu z neustáleho odkazovania na históriu, a to nielen medzi mladými ľuďmi. Ľudia väčšinou žijú pre dnešok a chceli by mať jasnú predstavu o tom, čo ich čaká zajtra. Históriu rešpektujú, ale nie je pre nich prioritou,“ napísal Makarkin na telegramovom účte Bunin & Co.