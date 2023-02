Ruský poručík priznáva: Na Ukrajine sme bezbreho rabovali a mučili zajatcov

Istý plukovník vraj ako metódu pri vypočúvaní zajatých ukrajinských vojakov používal predstierané zastrelenie alebo vyhrážky znásilnením. BBC uvádza, že nebola schopná nezávisle potvrdiť výpoveď bývalého poručíka o mučení, ale nijako sa nelíši od iných svedectiev o tom, ako Rusi týrajú ukrajinských väzňov. Ruské ministerstvo obrany sa k veci nevyjadrilo.

Neveril, že bude vojna

Konštantín Jefremov je podľa BBC doposiaľ najvyššie postaveným príslušníkom ruskej armády, ktorý otvorene prehovoril o svojich zážitkoch z Ukrajiny. Vlani 10. februára prišiel na Krym ako veliteľ odmínovacej jednotky 42. motostreleckej divízie, ktorá obvykle pôsobila v Čečensku. „Nikto vtedy neveril, že bude vojna. Všetci si mysleli, že je to len cvičenie. Som si istý, že ani vysokopostavení dôstojníci to nevedeli,“ tvrdí. Tri dni po začiatku ruskej invázie dostal so svojimi podriadenými rozkaz presunúť sa z Krymu na sever. Mierili do Melitopolu, kde boli niekoľko dní na leteckej základni, ktorú už predtým obsadili ruské jednotky. "Vojaci i dôstojníci brali všetko, čo išlo. Prešli lietadlá i všetky budovy. „Jeden z vojakov si odniesol kosačku na trávu. Vedierka, sekery, kolesá, všetko napchali do nákladných áut. Bolo toho toľko, že museli drepieť, aby sa tam tiež zmestili,“ spomína Jefremov.

Mesiac a pol spoločne s ôsmimi vojakmi strážil delostreleckú jednotku. Spali vonku a mali taký hlad, že lovili králiky a bažanty. V jednej usadlosti narazili na vojakov z inej brigády. Chladničky tam vraj boli plné, ale vojaci lovili z vonkajšieho jazierka ozdobné kapry a jedli ich. V apríli sa skupina vedená Jefremovom presunula severovýchodne od Melitopolu do mesta Bilmak, kde mali strážiť logistickú centrálu. Tam bol svedkom výsluchov a týrania ukrajinských zajatcov. Jeden z nich priznal, že je ostreľovač. Keď to počul ruský plukovník, udrel ho, stiahol nohavice a spýtal sa ho, či je ženatý. Ukrajinský väzeň odpovedal, že je. Plukovník rozkázal, aby mu priniesli mop. „Teraz z teba urobíme dievča a video pošleme tvojej manželke,“ povedal mu.

Inokedy zase tento plukovník podľa Jefremova zajatcovi nariadil, aby mu vymenoval všetkých ukrajinských nacionalistov vo svojej jednotke. Ukrajinec ale otázke nerozumel a povedal len, že vojaci sú príslušníkmi námornej pechoty. Za to mu Rus vyrazil niekoľko zubov. Inokedy zase mal zajatec zaviazané oči a plukovník mu na čele pritisol pištoľ s tým, že napočíta do troch a zastrelí ho. Napočítal do troch a potom vystrelil tesne vedľa hlavy Ukrajinca, po oboch stranách, a začal naň revať. „Súdruh plukovník, on vás nepočuje, ohlušil ste ho,“ povedal mu Jefremov.

Ukrajinec v ruskej uniforme

Ukrajinci nemali dostávať normálne jedlo, len vodu a krekry, ale Jefremov povedal, že sa im snažili dávať teplý čaj a cigarety. A aby zajatci nespali na holej zemi, Jefremovovi podriadení im hádzali seno. Počas iného výsluchu vraj plukovník istého väzňa strelil do ramena a pravej nohy pod kolenom. Guľka zasiahla kosť. Jefremov hovorí, že mužovi hrozilo, že vykrváca, a bez vedomia plukovníka muža prezliekli do ruskej uniformy a dopravili ho do nemocnice. Nariadili, nech neprezradia, že je ukrajinský zajatec, pretože by sa o neho lekári nepostarali alebo by sa o tom dozvedeli zranení ruskí vojaci a zastrelili by ho.

Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva dokumentuje prípady týrania zajatcov počas vojny na Ukrajine. BBC uvádza, že jeho zástupcovia hovorili s viac ako 400 z nich – Ukrajincami aj Rusmi. „Bohužiaľ sme zistili prípady zlého zaobchádzania s väzňami na oboch stranách,“ povedala Matilda Bognerová, šéfka monitorovacieho tímu pre Ukrajinu. „Mučenie alebo hrubé zaobchádzanie s ukrajinskými vojnovými zajatcami sa deje skoro v každej fáze väznenia,“ povedala. Dodala, že najhoršie sú zajatci týraní obvykle počas výsluchov, kedy im Rusi dávajú rany elektrickým prúdom alebo používajú celý rad iných mučiacich metód, vrátane zavesovania a bitia ľudí.

Zradca a dezertér

Jefremov sa nakoniec k svojej odmínovacej jednotke vrátil, ale nie na dlho. Spolu s ďalšími šiestimi vojakmi sa rozhodol z armády odísť. Výpoveď podal koncom mája, keď bol späť v Čečensku. Niektorí jeho velitelia neboli nadšení. „Začali sa mi vyhrážať. Dôstojníci, ktorí nestrávili na Ukrajine jediný deň, mi hovorili, že som zbabelec a zradca. Neumožnili mi dať výpoveď, bol som prepustený,“ hovorí. Z armády mu napísali, že „sa vyhýba svojim povinnostiam“ a že neuposlúchol rozkaz vrátiť sa na Ukrajinu. Označili to za „závažné porušenie disciplíny“. V ďalšom liste sa píše o „predčasnom prepustení zo služby v armáde kvôli porušeniu podmienok zmluvy. "Po desiatich rokoch služby ma označili za zradca a dezertéra iba kvôli tomu, že som nechcel zabíjať ľudí,“ hovorí. "Ale bol som rád, že som slobodným človekom a že nebudem musieť zabíjať alebo byť zabitý,“ dodáva.

Po tom, čo ruský prezident Vladimír Putin vlani v septembri vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, Jefremov vedel, že mu nedajú pokoj. Ukrýval sa a kontaktoval ľudskoprávnu organizáciu Gulagu.net, ktorá mu pomohla odísť z Ruska. Ukrajincom sa ospravedlňuje za to, že do ich vlasti prišiel „ako nepozvaný hosť so zbraňou v ruke“. Tvrdí, že nikomu neublížil. „Ani nemám morálne právo žiadať Ukrajincov o odpustenie. Nemôžem sám sebe odpustiť, nemôžem očakávať, že by mi odpustili,“ hovorí tento Rus.