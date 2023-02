Američania zvažujú poslať Kyjevu rakety s dostrelom až 150 km

Uviedol to denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Washington by pritom túto pomoc v hodnote 2,2 miliardy dolárov mohol oznámiť už dnes.

Podľa informácií Financial Times sa USA chystajú Kyjevu poskytnúť konkrétne novo vyvinuté rakety GLSDB, ktoré môžu byť odpaľované z rôznych raketometov, vrátane systémov HIMARS.

Tie už má Ukrajina k dispozícii v úprave s dostrelom 80 kilometrov. Pokiaľ by dostala aj rakety GLSDB, ich dosah by sa tým takmer zdvojnásobil.

Spojené štáty naďalej odmietajú Ukrajine poskytnúť rakety ATACMS s dostrelom takmer 300 kilometrov. Je to spôsobené obavami, že by ich Ukrajina mohla použiť na útoky na ruské územie.