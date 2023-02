Ruskí vagnerovci hľadali zlato, odchádzajú v rakvách

Vagnerovskí žoldnieri utrpeli značné straty v bojoch v Stredoafrickej republike. Podľa denníka Guardian sa Rusi snažili ovládnuť lukratívne bane na zlato, no narazili na odpor miestnych rebelantov. Vagnerovci pomáhajú udržať sa pri moci režimu Faustina-Archangea Touadéra, ktorý je prezidentom Stredoafrickej republiky.

„Stratili sme dvoch mužov a mali sme veľa zranených, ale porazili sme ich a získali sme veľa vojenských nákladných áut. Zorganizovali sme prepad a oni padli do pasce,“ povedal o boji s vagnerovcami pre Guardian Ahmadou Ali, jeden z lídrov povstaleckej Koalície vlastencov za zmenu. Podľa rebelantov v bojoch, ktoré sa začali pred dvoma týždňami, padlo sedem až sedemnásť ruských žoldnierov z organizácie, ktorú založil Jevgenij Prigožin, známy aj ako kuchár prezidenta Vladimira Putina

Približne tisíc vagnerovcov pôsobí v Stredoafrickej republike od roku 2018. "Rusi obsadili celú krajinu. Strážia hranice a vidíte ich všade tam, kde sú cenné zdroje. Všetky nám ich ukradli,“ vyhlásil Ali.

"Spojením tvrdej a mäkkej sily vagnerovci destabilizujú zle spravované regióny, bezohľadne porušujú ľudské práva, nenásytne získavajú zdroje a skrytými dezinformačnými snahami zasahujú do vnútornej politiky krajín, v ktorých pôsobia,“ komentoval pre denník New York Times pôsobenie vagnerovcov bezpečnostný analytik Colin Clarke z organizácie Soufan Group.

Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v správe vlani v mája uviedla, že žoldnieri v Stredoafrickej republike, ktorých svedkovia identifikovali ako Rusov, podľa dostupných informácií od roku 2019 bili, mučili a zabíjali civilistov.

Guardian napísal, že odkedy vagnerovci prišli do africkej krajiny, usilujú sa získať kontrolu nad obchodnými tokmi zlata a diamantov. Je to súčasť širšej snahy o zaistenie zdrojov. Analytici sa domnievajú, že vagnerovcom režim sľúbil rôzne ťažobné koncesie výmenou za poskytované služby. Prigožinovi žoldnieri sú momentálne zapojení najmä do vojny na Ukrajine, kde okrem iného bojujú pri Bachmute.