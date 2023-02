Kráľa českého podsvetia asi zabil nájomný vrah zo Slovenska

Českí kriminalisti sa zrejme priblížili k objasneniu vraždy kontroverzného podnikateľa, ktorý sa kedysi chválil, že má majetok v hodnote niekoľkých miliárd korún. Server iDNES napísal, že Františka Mrázka večer v januári 2006 pravdepodobne zabil vrah najatý na Slovensku. Policajný zdroj preň povedal, že po 17 rokoch je už jasné aj to, kto si vraždu objednal.

František Mrázek (vľavo) v roku 1993 založil nadáciu so spevákom Karlom Gottom (uprostred je podnikateľ Miroslav Provod, ktorý tiež stál pri jej vzniku).

František Mrázek (vľavo) v roku 1993 založil nadáciu so spevákom Karlom Gottom (uprostred je podnikateľ Miroslav Provod, ktorý tiež stál pri jej vzniku).

Čo sa týka páchateľa, nemenovaný kriminalista pre iDNES zdôraznil, že je isté, že stopa vedie na Slovensko. „Z dverí zámočku na pražskej Lhotke vyšiel kmotor podsvetia František Mrázek. Nájomný vrah ležiaci sto metrov ďalej pri kríkoch stlačil spúšť. Jedným výstrelom presne do srdca len niekoľko sekúnd predtým, než by nasadol do svojho pancierovaného mercedesu," pripomenul iDNES.

Zabijak sa poistil, aby Mrázka zastrelil: použil špeciálne upravený náboj, ktorý spôsobuje rozsiahle zranenia. „Vrah dlho čakal v mraze, musel mať pevnú ruku," poznamenal pre portál Život v Česku investigatívny novinár Josef Klíma, ktorý písal o Mrázkovi.

V január i2006 to bol druhý a už úspešný pokus zlikvidovať Mrázka. Prvýkrát unikol smrti, keď v júli 2002 na neho vystrelil neznámy páchateľ z rýchlo idúceho automobilu. „Guľka mu preletela okolo ucha, trochu zasiahla pokožku. Začal si dávať väčší pozor a obstaral si pancierované auto," podotkol zmienený portál.

Mrázek bol vyučený lakovač, ktorý dokázal zbohatnúť už pred novembrom 1989. Rodák z Českého Brodu robil v Prahe veksláka. Po páde komunistického režimu mal dokonca až niekoľko miliónov československých korún. Začal investovať do nehnuteľností. Kupoval domy, ktoré potom jeho známi ako tzv. biele kone poskytli bankám ako záruku za úvery. Prepadnutie majetku potom nijako nezabolelo, naopak, bol to úmysel. Hodnota domov bola totiž premrštená v porovnaní s peniazmi získanými prostredníctvom pôžičiek. Do korupcie teda nepochybne boli namočení dôležití bankoví zamestnanci.

Mrázek sa tváril ako ctihodný podnikateľ, ktorý myslí na dobročinnosť. Tí, čo nefigurovali v jeho kšeftoch, nemohli vedieť, že je grázel, zvlášť v prvých rokoch jeho podnikania. Nemožno sa preto čudovať, že v roku 1993 legendárny spevák súhlasil s Mrázkom so založením nadácie pre deti policajtov, ktorí prišli o život pri výkone svojho povolania. Karel Gott venoval nadácii štyri milióny českých korún, Mrázek dal pol milióna korún.

Kontroverzný podnikateľ bol považovaný za mozog finančnej skupiny, ktorá kontrolovala potravinársky kolos Setuza a olejársku firmu Český olej. A práve spory okolo Setuzy asi boli motívom vraždy Mrázka. Podľa iDNES, ktorý sa odvoláva na zdroj v polícii, si jeho likvidáciu objednali podobne kontroverzné postavy v biznise Radovan Krejčíř a Tomáš Pitr.

Vyšetrovanie po januári 2006 napokon išlo dostratena. Kriminalistom sa nepodarilo zhromaždiť dôkazy, na základe ktorých by mohli voči niekomu vzniesť obvinenie. O niekoľko rokov neskôr preto prípad odložili.

A čo tí dvaja, ktorí údajne zaplatili za zastrelenie Mrázka? Krejčířa chceli v roku 2005 súdiť za veľké finančné podvody, ale podarilo sa mu utiecť do Juhoafrickej republiky, kde sa dal dokopy s členmi tamojšieho podsvetia. Neskôr ho zatkli a v roku 2016 ho juhoafrický súd poslal na 35 rokov za mreže za obchodovanie s drogami a za pokus o vraždu a o únos.

Pitra stihli v Prahe odsúdiť, ale pred nástupom do väzenia utiekol do zahraničia. Český súd mu v roku 2006 vymeral 8,5 roka väzenia (odvolací súd mu skrátil trest o 3,5 roka) za daňové úniky v desiatkach miliónov českých korún. Po úteku z krajiny ho na základe medzinárodného zatykača chytili vo Švajčiarsku, odkiaľ ho vydali do Českej republiky. V novembri 2012 ho podmienečne prepustili z väzenia pre jeho dobré správanie.

Existovala aj verzia, že vraždu si objednal nejaký vplyvný politik. Mrázek mal totiž podľa všetkého cenný archív s kompromitujúcimi dokumentami na veľmi významných ľudí (časť týchto materiálov vraj získal z tajnej služby). Mohol vydierať mnohých. O Mrázkovi sa hovorievalo, že nikoho nepotrebuje podplácať, lebo títo ľudia vedia, čo na nich má a teda by im mohol zničiť kariéru. Archív sa po jeho zavraždení nenašiel. Zostali len špekulácie, že ho získal niekto vplyvný, ktorého meno figurovalo v kompromitujúcich materiáloch.