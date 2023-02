Petr Pavel: Ukrajine dajme všetko, okrem jadrových zbraní

Zároveň vyjadril presvedčenie, že ukrajinská armáda môže ruské invázne sily poraziť. Pavel to povedal v piatok v Bloomberg TV. V rozhovore sa Pavel tiež vyjadril k čínskej reakcii na jeho nedávny telefonát s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Peking podľa Pavla nemá Česku právo diktovať, s kým môže komunikovať.

Generál vo výslužbe a niekdajší vysoký predstaviteľ českej armády a NATO Pavel, ktorý v prezidentskej funkcii v marci vystrieda Miloša Zemana, tiež poznamenal, že Rusko nie je jediné, ktoré disponuje jadrovými zbraňami.

Skutočnosť, že niektorí členovia NATO majú jadrový arzenál, by podľa Pavla mala slúžiť ako odstrašujúci prostriedok pre prípadné ruské úvahy o atómových zbraniach. „Aj my máme jadrové schopnosti,“ uviedol Pavel. „Vôbec ich nechceme použiť, ale v prípade nutnosti sme pripravení,“ dodal.

„Domnievam sa, že by sme nemali klásť žiadny limit na vybavenie,“ povedal Pavol s odvolaním sa na vojenskú pomoc Ukrajine. „Jedinou výnimkou sú jadrové zbrane a priame zapojenie NATO do konfliktu,“ dodal.

Agentúra Bloomberg v tejto súvislosti píše, že Pavel, ktorý v prezidentských voľbách presvedčivo zvíťazil nad expremiérom a miliardárom Andrejom Babišom, sa v kampani zaviazal vrátiť najvyšší úrad Českej republiky do európskeho mainstreamu. Už v minulosti ostro odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a vyzval na posilnenie zbrojných dodávok Kyjeva.

„Ukrajina môže poraziť Rusko na ukrajinskej pôde,“ povedal Pavel. „To znamená vytlačiť ruské sily z Ukrajiny a obnoviť úplnú územnú celistvosť a úplnú zvrchovanosť Ukrajiny,“ dodal.

K čoraz asertívnejšej Číne by medzičasom Európa podľa Pavla mala pristupovať triezvo a nenechať sa „tlačiť“. „Rozhodne to nie je priateľ – v tejto chvíli to nie je nepriateľ,“ povedal Pavol o Číne. „Je to krajina založená na úplne iných hodnotách – ich dlhodobé ciele sú iné ako naše,“ uviedol.

Terajšie napätie však podľa Pavla nemusí vyústiť do konfliktu a EÚ môže stále usilovať o spoluprácu a vzťah s Čínou založený na vzájomnom rešpekte. „Čína sa stáva čoraz viac, nie nevyhnutne agresívnou, ale asertívnou v mnohých oblastiach a snaží sa hýbať rovnováhou v medzinárodných vzťahoch,“ povedal Pavel. „Domnievam sa, že nie je v našom záujme, aby nás Čína tlačila. Mali by sme sa naozaj usilovať o rovnováhu a vzájomný rešpekt,“ poznamenal.

Pavel sa zároveň ohradil proti čínskej kritike jeho telefonátu s taiwanskou prezidentkou a zdôraznil, že Peking nemá právo Českej republike nariaďovať, s kým môže udržiavať kontakty. Telefonát navyše podľa Pavla iniciovala taiwanská prezidentka, aby mu zablahoželala k volebnému víťazstvu.

Podľa čínskej diplomacie Pavol ustúpil od svojich slov, že treba rešpektovať princíp jednej Číny, čo podľa Pekingu uvádzal počas volebnej kampane.

„Nemienim sa zmieriť s tým, že by nám čínsky minister zahraničia alebo čínsky veľvyslanec v Prahe diktovali, s kým a o čom môžeme hovoriť,“ povedal Pavel. „Je to naše suverénne rozhodnutie,“ do­dal.

Čína demokratický Taiwan považuje za svoju neoddeliteľnú súčasť a hrozí mu vojenským zásahom v prípade vyhlásenia nezávislosti. Peking dlhodobo upozorňuje ostatné štáty, aby nerokovali s taiwanskými činiteľmi, a nevzbudili tak zdanlivo dojem, že uznávajú samostatnosť ostrova.