ONLINE: Akú cenu má Bachmut? Pre Zelenského je to pevnosť, pre Putina kľúč k Donbasu

7:00 Ukrajina bude brániť Bachmut tak dlho, ako len to pôjde, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Frontové mesto na východe krajiny, na ktoré už mesiace útočia ruské sily, označil za ukrajinskú pevnosť. Vyzval tiež Západ na ďalšie dodávky ďalekonosných zbraní, ktoré podľa neho môžu pád mesta odvrátiť a umožniť Ukrajine prejsť do protiútoku. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.

Moskva po jesennom neúspechu na fronte zúfalo túži po veľkom úspechu a Bachmut považuje za kľúč k ovládnutiu Donbasu, píše americký denník The New York Times. Ruská armáda preto vyslala do popredných línií nedostatočne vycvičených regrútov, čo si podľa amerických predstaviteľov vyžiadalo stovky zabitých alebo zranených vojakov denne. Domnievajú sa tiež, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný zniesť až stovky tisíc ruských vojenských obetí.

Ťažko sa určuje aj počet ukrajinských strát. Len pri Bachmute denne zahynuli alebo boli zranené stovky ukrajinských vojakov, uvádzajú predstavitelia. Lepšie vycvičené jednotky Kyjeva sa podľa nich držia v zálohe a väčšom bezpečí, zatiaľ čo v prvej línii znášajú hlavný nápor ruského ostreľovania menej pripravené jednotky, napríklad záložníci z územnej obrany.

Počet mŕtvych a zranených ruských vojakov na Ukrajine sa blíži 200 000, odhadujú americkí a ďalší západní činitelia, podotkol New York Times. Hoci odhady strát podľa nich môžu byť nepresné, už tak vysokú bilanciu v posledných mesiacoch navýšili aj tvrdé boje pri východoukrajinských mestách Bachmut a Soledar.

Bitku o Bachmut zvádzajú ukrajinské jednotky s útočiacimi ruskými silami už zhruba pol roka. V posledných týždňoch sa situácia obrancov zhoršuje a mestu hrozí obkľúčenie. Jediná zásobovacia trasa teraz do mesta s predvojnovou populáciou vyše 70 000 ľudí vedie od západu.

Zelenskyj tiež uviedol, že Rusko bude pokračovať v ofenzíve na východe Ukrajiny. Ukrajinské sily podľa neho budú schopné vydržať dovtedy, kým nedorazia viac západných zbraní.

Podľa serveru RBK-Ukrajina pri tej príležitosti vyzval Ukrajincov, aby nepoľavovali vo svojom odhodlaní čeliť okupantom. „Myslím si, že na začiatku našej vojny bol duch silnejší. Všetci sme boli vo vojne. V mestách, kde nebola okupácia, sme mali pocit, že sme všetci vo vojne. Teraz vidím, že v niektorých mestách sú v pokoji. Myslím si, že je to únava,“ povedal Zelenskyj. Ukrajinci by sa podľa neho nemali venovať malichernostiam, ale usilovať o víťazstvo v boji.

Estónska vojenská rozviedka v piatok uviedla, že ukrajinská armáda sa v najbližších týždňoch či dňoch pravdepodobne z Bachmutu stiahne, aby zbytočne neplytvala prostriedkami. Podľa Tallinnu sa vďaka úpornej ukrajinskej obrane podarilo vytvoriť nové obranné línie pred mestami Slovjansk a Kramatorsk.

Za kľúčové pre odvrátenie ruských útokov na juhu a východe Ukrajiny označil v piatok minister obrany Oleksij Reznikov dodávky delostreleckej munície kalibru NATO 155 milimetrov. Západné tanky, ktorých dodávky boli Kyjevu prisľúbené minulý mesiac, podľa neho budú predstavovať „železnú päsť“ pri chystanej protiofenzíve, ktorá bude mať za cieľ prelomiť ruské obranné línie.