Ruský moderátor navrhuje použiť jadrovú zbraň pri „vstupe“ do Poľska

Informoval o tom portál idnes.cz. „Potrebujeme obnoviť testy jadrových zbraní, opustiť všetky súvisiace zmluvy o zákaze jadrových skúšok, vykonať demonštratívny test strategických jadrových zbraní,“ vyhlásil Solovjov v jednom zo svojich programov.

Moderátor, ktorého považujú za hlasnú trúbu Kremľa, tvrdí, že už nestačí len vytyčovať, čo je poslednou kvapkou ruskej trpezlivosti.

Taktická jadrová zbraň by sa mohla podľa Solovjova použiť pri „vstupe“ do Poľska, aby sa zabránilo zásobovaniu práve cez túto krajinu. Zničiť by sa podľa Solovjova mali aj všetky mosty cez rieku Dneper, ktorá preteká stredom Ukrajiny.

„Stále vidíme, že železničné spojenie plne funguje. Nechápem, prečo lode prevážajúce vojenský materiál neboli potopené. Nechápem, prečo neboli zasiahnuté nákladné vlaky,“ pokračoval Solovjov, ktorý opäť navrhol, aby boli tieto objekty zničené nezávisle od toho, na akom území sa nachádzajú.

Rusi by sa mohli pokúsiť prerušiť zásobovacie trasy aj z dôvodu, že USA sľúbili v piatok Ukrajine dodať okrem systémov protivzdušnej obrany Hawk aj novo vyvinuté rakety GLSDB, ktoré môžu byť odpaľované aj zo systémov HIMARS a majú dolet až 150 kilometrov.

O tieto typy zbraní Ukrajina žiada už dlhodobo a sľubuje si od nich, že jej pomôžu v ofenzíve proti ruským okupantom vrátane desiatok obrnených transportérov, ktoré už zo Západu na Ukrajinu mieria.

Okrem toho sa hovorí aj tankoch Leopard 2 a 1, ktoré majú pomôcť prelomiť ruskú obranu. Ale to je pomoc, ktorá sa zrealizuje až v priebehu niekoľkých mesiacov a pomôže v dostatočnom množstve Ukrajine až niekedy na prelome jari a leta, ak nie neskôr.