Balóngate: rozhorí sa medzi USA a Čínou špionážna vojna?

Nasadili proti nemu stíhačku F-22 Raptor, ktorá patrí k tomu najlepšiemu, čo má americké letectvo v arzenáli. Balón zostrelili jednou raketou AIM-9X Sidewinder. Jeho trosky padli do vôd oceánu pri pobreží Južnej Karolíny. Časti balóna sa teraz americké úrady usilujú pozbierať, aby presne zistili, na čo slúžil a aké informácie mohol zbierať.

VIDEO: Americká strela, aká zničila čínsky špionážny balón

Pozrite si odpálenie strely AIM-9X Sidewinder, aká zničila čínsky špionážny balón. Video: US Air Force.

"Úspešne sme ho zložili a chcem pogratulovať našim letcom, ktorým sa to podarilo,“ povedal šéf Bieleho domu Joe Biden.

Čína tvrdí, že lietajúci stroj bolo vedecké meteorologické zariadenie, nad ktorým stratil Peking kontrolu, a vietor ho neovládateľne zavial nad USA.

"Vyjadrujeme silnú nespokojnosť a protestujeme proti tomu, že Spojené štáty použili silu, aby zaútočili na civilný nepilotovaný stroj,“ citovala televízia BBC čínske ministerstvo zahraničných vecí.

Čo dokáže balón?

"Čínska ľudová republika verejne vyhlásila, že je to meteorologický balón, ktorý sa dostal mimo kurzu. Nie je to pravda. Bol to čínsky pozorovací balón. Toto sledovacie zariadenie cielene preletelo cez Spojené štáty a Kanadu. A sme presvedčení, že sa usilovalo monitorovať citlivé vojenské miesta. Jeho trasa ponad Spojené štáty, v blízkosti mnohých potenciálne citlivých miest, je v rozpore s vysvetlením vlády ČĽR, že išlo o meteorologický balón,“ uviedol pre novinárov pod podmienkou zachovania anonymity vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany.

Ten povedal, že to nebolo jediné pozorovacie zariadenie, ktoré má Peking nad západnou pologuľou. "Vyhodnotili sme, že tu bol spozorovaný balón prechádzajúci Strednou a Južnou Amerikou, a že je to ďalší monitorovací balón ČĽR. Všetky tieto balóny sú súčasťou čínskej flotily zariadení vyvinutej na vykonávanie sledovacích operácií, ktoré tým porušili suverenitu iných krajín. Za posledných niekoľko rokov boli čínske balóny spozorované nad štátmi na piatich kontinentoch vrátane východnej Ázie, južnej Ázie a Európy,“ vyhlásil zástupca Pentagonu.

VIDEO: Rusko plus Čína. Vstupujeme do éry nových kríz?

Vedci hovoria, že je veľmi zaujímavé, že americké ministerstvo obrany tvrdí, že zariadenie malo isté schopnosť manévrovať.

"Jediné balóny, o ktorých som kedy počul, sú tie, ktoré sa môžu pohybovať hore a dole, alebo tie, ktoré nič nerobia, jednoducho sú úplne vydané na milosť a nemilosť vetru. Formulácie hovorcov naznačujú určitý väčší stupeň kontroly. Neviem, čo to znamená, ale myslím si, že je to pozoruhodné,“ zdôraznil pre portál ScientificAme­rican.com John Villasenor, riaditeľ Inštitútu pre technológiu, právo a politiku na Kalifornskej univerzite v Los Angeles.

Ak by to bol naozaj meteorologický balón, ako tvrdí Čína, bol by nezvyčajne veľký. Takéto zariadenia majú bežne okolo šesť metrov a vo vzduchu pôsobia iba pár hodín. Zostrelený stroj bol veľký ako tri autobusy a letel niekoľko dní.

Villasenor objasnil, že by bolo možné balón pomerne presne nasmerovať, aby doletel na určité miesto. "Všeobecné prevládajúce vzorce pohybu vetra sú dobre známe. Ak by ste chceli, aby balón skončil nad Montanou a nie nad povedzme Texasom, potom by ste ho museli vypustiť z konkrétneho miesta,“ vysvetlil Villasenor.

V spomenutej Montane sa na leteckej základni Malmstrom nachádzajú tri silá s jadrovými zbraňami. Je možné, že balón mal získať ich snímky, ale zatiaľ sa to nedá potvrdiť.

Napäté vzťahy

Spustí tento incident vlnu čínsko-americkej spravodajskej voj­ny?

"Čína a USA proti sebe rutinne vykonávajú špionážne operácie. Myslím si, že v tomto prípade sa to Washington rozhodol zverejniť, lebo chcel Pekingu vyslať signál, že Spojené štáty dokážu sledovať jeho aktivity. A chcel tiež ukázať partnerom, čo Čína robí,“ reagoval pre Pravdu Ramon Pacheco-Pardo, profesor medzinárodných vzťahov na univerzite King's College v Londýne.

Balóngate má však už politické dosahy. Na americkej domácej politickej scéne sa demokratický prezident Biden okamžite dostal pod tlak od republikánov, ktorí žiadali zostrelenie balóna hneď potom, čo sa informácia o ňom dostala na verejnosť. Konzervatívni politici zaplavili sociálne médiá fotkami so zbraňami a s výzvami, že balón zlikvidujú.

Samozrejme, bolo to len politické divadlo, pretože stroj sa nachádzal vo výške viac ako 18-tisíc kilometrov. Tak vysoko žiadna bežná ručná zbraň nemôže ani náhodou dostreliť. Politickí pozorovatelia si myslia, že konzervatívci sa v prvom rade usilujú vykresliť Bidena ako prezidenta, ktorý je príliš ústretový k Číne.

Bývalý republikánsky šéf Smemovne reprezentantov Newt Gingrich dokonca prišiel s konšpiračnou teóriou, že balón bol súčasťou testu na použitie zbrane, ktorá by bola schopná vyvinúť elektromagnetický impulz a zničila by elektronické zariadenia v USA.

Hoci takéto tvrdenia patria ho hollywoodskych sci-fi filmov, Biely dom na čínske kroky Pekingu musel reagovať. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v poslednej chvíli zrušil návštevu Číny, ktorú mal naplánovanú práve na tieto dni.