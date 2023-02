Pápež obvinil kruhy v katolíckej cirkvi zo zneužívania smrti Benedikta XVI.

Pápež to uviedol počas rozhovoru s novinármi na palube lietadla, ktorým sa so sprievodom vracal zo šesťdňovej apoštolskej cesty do Južného Sudánu a Konžskej demokratickej republiky (KDR).

V dňoch a týždňoch po smrti emeritného pápeža – zomrel 31. decembra 2022 – jeho dlhoročný osobný tajomník i niektorí konzervatívni kardináli vydali knihy, poskytli rozhovory či glosy kritizujúce Františkovo pôsobenie na poste pápeža. Tieto komentáre budili dojem, že emeritný a súčasný pápež stáli názorovo proti sebe.

František však v nedeľu v rozhovore s novinármi trval na tom, že fámy o jeho nezhodách s Benediktom alebo o tom, že Benedikt bol zatrpknutý niektorými rozhodnutiami, ktoré prijal, sú nepravdivé. Dodal, že často spolu konzultovali a v názoroch sa zhodovali. „Myslím si, že Benediktova smrť bola inštrumentali­zovaná,“ sumarizoval František.

Vysvetlil, že niektorí „ľudia chceli získať body pre svoju stranu. A ľudia, ktorí inštrumentalizujú takého dobrého človeka, takého blízkeho Bohu…takíto ľudia nemajú morálku. Sú to ľudia, ktorí patria k strane, nie k cirkvi,“

Foto: SITA/AP, Vatican Media Pápež František / Benedikt XVI. / Pápež František sa dotýka truhly s pozostatkami zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. po skončení pohrebnej omše na Námestí svätého Petra 5. januára 2023 vo Vatikáne

Aby František dokázal, že Benedikt stál nad takýmto vnímaním, pred novinármi spomenul, ako emeritný pápež riešil sťažnosť, ktorú naňho dostal v súvislosti s podporou právnej ochrany partnerstiev osôb rovnakého pohlavia v Argentíne.

Keď bol Jorge Bergoglio ešte len arcibiskupom v Buenos Aires, podporil zákon, ktorý by ľuďom žijúcim v stabilných vzťahoch vrátane zväzkov osôb rovnakého pohlavia umožnil požívať dedičské a iné práva. Tento návrh podporil ako alternatívu k návrhom na legalizáciu homosexuálnych manželstiev v Argentíne – ako je známe, katolícka cirkev vystupuje je proti nim.

Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI.

František v nedeľu prezradil, že „ktosi, kto sa považoval za veľkého teológa, oznámil jeho postoj k zákonu do Vatikánu. Vtedajší pápež Benedikt XVI. sa však "nezľakol“: zavolal štyrom špičkovým teológom a požiadal ich, aby celú kauzu posúdili.

„Vysvetlili mu to, a tým sa to uzavrelo,“ povedal František. „Toto je historka, ktorá má ukázať, ako pápež Benedikt konal, keď došlo k sťažnosti,“ objasnil František.

Foto: SITA/AP, Divisione Produzione Fotografica pápež František, Benedict XVI. November 2020. Pápež František na návšteve u emeritného pápeža Benedikta XVI.

František v rozhovore neuviedol žiadne mená, ale Benediktov tajomník Georg Gänswein vydal po jeho smrti knihu a poskytol médiám rozhovory, v ktorých hovoril o napätí medzi bývalým pontifikom a Františkom. Gänswein opísal najmä údajné Benediktovo zdesenie z Františkovho rozhodnutia týkajúceho sa tradičnej latinskej omše. František však v nedeľu uviedol, že emeritný pápež „nebol rozhorčený“.