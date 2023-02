ONLINE: Ukrajinci očakávajú februárovú ruskú ofenzívu. Sme pripravení, tvrdia

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje už 347. deň VIDEO: Takto jazdí a strieľa Putinova pýcha, tank T-90M Proryv

6:44 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pricestoval do Iraku na rozhovory o energiách a potravinovej bezpečnosti vo svetle konfliktu na Ukrajine, oznámil hovorca irackého rezortu diplomacie. Informovala o tom agentúra AFP.

Lavrov pristál v nedeľu neskoro večer v Bagdade, kde vedie veľkú delegáciu zahŕňajúcu predstaviteľov ropných a plynárenských firiem a investorov, uviedol hovorca pre AFP.

V pondelok bude šéf ruskej diplomacie rokovať s irackým partnerom Fuádom Husajnom. Stretne sa tiež s premiérom Muhammadom Šijá Súdáním, prezidentom Abdul Latifom Rašídom a predsedom parlamentu parliament speaker Muhammadom Halbúsím.

Hovorca ministerstva zahraničných vecí podľa štátnej agentúry INA povedal, že návšteva Lavrova „potvrdzuje otvorenosť Iraku voči všetkým partnerom a priateľom“. Zdôraznil tiež význam prilákania investícií, najmä v energetike.

Irak, blízky spojenec Iránu, má tiež strategické vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré majú v krajine stále svojich vojakov v rámci medzinárodnej koalície bojujúcej proti skupine Islamský štát.

6:15 „Vo februári očakávame možnú ruskú ofenzívu. Je to len kvôli symbolike, nie je to logické z armádneho hľadiska. Pretože nie všetky ich (ruské) zdroje sú pripravené,“ povedal podľa agentúry Reuters minister obrany Ukrajiny Oleksij Reznikov. Ten už skôr uviedol, že Rusko by sa mohlo uchýliť k rozsiahlejšiemu útoku rok po svojom vpáde na Ukrajinu. Plnohodnotná invázia na Ukrajinu sa začala vlani 24. februára.

Ukrajina má však podľa šéfa rezortu obrany k dispozícii všetky prostriedky na odrazenie takej ofenzívy. „Nie všetky západné zbrane dorazia včas, ale sme pripravení. Máme zdroje a vytvorili sme rezervy, ktoré sme schopní nasadiť a ktoré sú schopné útok odraziť,“ podčiarkol.

Reznikov ako minister obrany končí, mal by prejsť do inej vládnej funkcie. „Vojna diktuje zmeny v personálnej politike,“ napísal k zmene na telegrame Davyd Arachamija, šéf poslancov vládnej strany Sluha národa a blízky spojenec prezidenta Volodymyra Zelenského. „Doba a okolnosti si vyžadujú posilnenie a preskupenie… Nepriateľ sa pripravuje na ofenzívu. My sa pripravujeme brániť a vziať si späť, čo nám patrí,“ podotkol tiež.

O tom, v akej fáze sa teraz boje nachádzajú, svedčia aj slová Zelenského počas víkendu, podľa ktorého sú bitky na ukrajinskom Donecku tuhé a situácia veľmi zložitá. Rusko podľa neho zosilňuje tlak, aby odčinilo porážky z minulého roka. „Ale nech je to akokoľvek ťažké a nech je tlak sebaväčší, musíme vydržať… Nemáme inú možnosť, ako sa brániť a vyhrať,“ poznamenal Zelenskyj.

VIDEO: Leopard kanadský už mieri do boja s Rusmi.

Kyjev má prisľúbené aj desiatky tankov, očakáva, že ich z rôznych krajín dostane 120 až 140. Nemecký kancelár Olaf Scholz minulý mesiac oznámil, že Berlín pošle Ukrajine 14 tankov Leopard 2 a že vývoz leopardov povolí aj spojencom. Stalo sa tak po tom, čo na neho vyvíjali tlak najmä krajiny na východnom krídle NATO. Scholz zdôrazňuje, že dodávky zbraní sú starostlivo koordinované so západnými spojencami, aby sa predišlo ďalšej eskalácii konfliktu.