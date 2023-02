Ako vyzerá mizerný život? Podľa republikánky byť členom Kongresu a ročne zarábať 174-tisíc dolárov

Podľa verejne dostupných zdrojov má táto predstaviteľka radikálneho krídla Republikánskej strany ročné príjmy vo výške 174-tisíc dolárov. Greeneová, zákonodarkyňa zo štátu Georgia, tento týždeň v podcaste novinára Glenna Greenwalda povedala, že kvôli tomu, že sa stala členkou Kongresu, „má mizerný život“. „Než som sa sem dostala, zarábala som veľa peňazí. Prerábam,“ povedala. Uviedla, že to nie je „život, ktorý by sa jej páčil“.

Greeneová bola do Snemovne reprezentantov zvolená v roku 2020, predtým vlastnila pobočku posilňovne CrossFit. Sťažovala sa tiež, koľko času práca v Kongrese zaberie. „Kongresmani a senátori sú vo Washingtone naozaj dlho, až veľmi dlho,“ povedala a dodala, že sa nedostane domov a nemá čas na svojich priateľov a rodinu.

„Neváhajte a odstúpte, pokiaľ vám vaša súčasná práca nie je dosť dobrá. Miliónom z nás to nebude vadiť,“ napísal jeden používateľ twitteru a svoj príspevok označil hashtagom #stopwhining (prestaň kňučať).

Iní jej pripomínali, že do Kongresu by sa politici nemali nechávať voliť pre to, aby na tom zarobili. „A som si istý, že za rok zarobíte viac ako väčšina ľudí vo vašom volebnom okrsku. Ak sa vám vaša práca nepáči, nekandidujte,“ odporučil jej ďalší používateľ twitteru.

Greeneová, verná stúpenkyňa bývalého prezidenta Donalda Trumpa, patrí medzi kontroverzných predstaviteľov Republikánskej strany. V minulosti podporila krajne pravicovú konšpiračnú skupinu QAnon, niektoré jej výroky boli označované za rasistické, antisemitské a namierené proti moslimom.

Bola tiež odporkyňou opatrení proti šíreniu koronavírusu, povinnosť nosiť rúška vo vládnych budovách prirovnala predvlani v júli k holokaustu. Potom sa za svoje výroky ospravedlnila.