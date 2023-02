Rusi si budú musieť vážiť vrahov, ak bojujú proti Ukrajine

Poslanci Štátnej dumy pripravili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na sprísnenie zákona o „diskreditácii armády,“ informuje spravodajský portál RBK s odvolaním sa na Vasilija Piskareva, predsedu parlamentného výboru pre bezpečnosť a boj proti korupcii. Úpravy trestného zákonníka podľa neho nariadil samotný predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin.

Čítajte viac Trestanci sa z frontu vracajú do Ruska. "Vezmem späť aj beznohých," láka ich Prigožin

Sprísnenie sa okrem iného dotkne aj diskreditácie „dobrovoľníckych organizácií (formácií), ktoré poskytujú pomoc Ozbrojeným silám Ruskej federácie,“ cituje RBK Piskareva, ktorý potvrdil, že pôvodný návrh vzišiel od zakladateľa žoldnierskej armády Prigožina.

Putinov kuchár, čo je prezývka Prigožina, ktorú získal na základe toho, že jedna z jeho firiem poskytuje Kremľu catering, už v januári inicioval, aby bol do trestného zákona doplnený článok o diskreditácii dobrovoľníkov, vrátane trestancov, zúčastňujúcich sa na vojne s Ukrajinou. V liste adresovanom Volodinovi navrhol aj trestnú sadzbu. Tým, čo by sa odvážili písať o zločinoch, aké spáchali „noví hrdinovia“ pred narukovaním k vagnerovcom, by malo hroziť až päť rokov väzenia.

Prigožin poslal do Bruselu krvavé kladivo

Prigožin, ktorý má sám kriminálnu minulosť a za sovietskych čias strávil niekoľko rokov za mrežami, tvrdí, že bývalí trestanci si bojmi na Ukrajine odčinili staré hriechy a zaslúžia si úctu spoločnosti. „Niektoré médiá, blogeri a telegramové kanály otvorene diskreditujú dobrovoľníkov, hľadajú o nich negatívne informácie a zverejňujú údaje, ktoré vrhajú nepekné svetlo na obrancov Ruska. Ľudí, ochotných za nás položiť svoje životy, predstavujú ako darebákov a zločincov.“ posťažoval sa zakladateľ súkromnej armády, ktorú z veľkej časti tvoria naverbovaní trestanci.

Šéfa vagnerovcov pobúrila séria článkov o bývalých trestancoch, ktorí po odkrútení si polročného kontraktu v bojoch na Ukrajine dostali od šéfa Kremľa milosť. Telegramový kanál Agentstvo Novosti napríklad napísal o amnestovanom vagnerovcovi Dmitrijovi Kariaginovi, ktorý prinútil svoju 87-ročnú starú mamu predať byt a potom ju utĺkol na smrť kladivom. Spravodajský kanál Cholod zase vyrozprával príbeh omilosteného Stanislava Bogdanova, ktorý pre zmenu kladivom zabil sudcu. Z 23 ročného trestu mu zostávalo si odsedieť ešte trinásť rokov, keď sa rozhodol upísať sa vagnerovcom.

Volodin Prigožinovu iniciatívu podporil a výborom Štátnej dumy vydal pokyn, aby sa jej „naliehavo“ chopili. „Každý, kto bráni našu krajinu – profesionálni vojaci, dobrovoľníci, mobilizovaní záložníci členovia vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti – sú hrdinovia,“ citovala šéfa dolnej komory parlamentu webová stránka Štátnej dumy.

Foto: SITA/AP, Alexei Druzhinin Vladimir Putin / Jevgenij Prigožin / Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin niekedy tiež prezývaný ako "Putinov kuchár" na snímke zo septembra 2010

Podľa odhadu ruských ochrancov ľudských práv Prigožinovi sa podarilo doteraz naverbovať 42-tisíc trestancov. Prvé štyri skupiny sa už po skončení šesťmesačného kontraktu z Ukrajiny vrátili do Ruska. Šéf vagnerovcov im na rozlúčku osobne odovzdal dokumenty potvrdzujúce, že im prezident Vladimir Putin odpustil zvyšky trestu.