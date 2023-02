Biden zavelil do boja za znovuzvolenie. Odborník: Najväčším problémom bude jeho vek

"K prejavu som pristupoval s očakávaním, že to bude všedná udalosť, ktorá sa dostane do médií a v krátkom čase ju pohltí stranícky mlyn. Pravdepodobne to tak bude, ale tí, ktorí ho vynechali, zmeškali možno najlepšiu reč Bidenovej prezidentskej kariéry. Bol ľudský, zábavný, bojovný, vzbudil sympatie a sršal empatiou,“ reagoval pre Pravdu Allan Louden, expert na politickú komunikáciu z Wake Forest University v Severnej Karolíne.

Americký prezident v utorok poslal jasný odkaz šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. "Hovoril som tu pred rokom, len pár dní po tom, čo rozpútal brutálnu vojnu proti Ukrajine. Putinova invázia bola dlhodobým testom. Testom pre Ameriku. Testom pre svet. Dnes večer je tu s nami opäť ukrajinská veľvyslankyňa v Spojených štátoch. Zastupuje nielen svoj národ, ale aj odvahu svojho ľudu. Ambasádorka, Amerika je jednotná v našej podpore pre vašu krajinu. Budeme s vami stáť tak dlho, ako to bude potrebné,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.

Na budúci rok si obyvatelia USA budú vyberať vládcu Oválnej pracovne. Hoci Biden má už 80 rokov, je pravdepodobné, že bude opäť kandidovať. Naznačil to aj jeho prejav.

"Hlavnou témou prejavu prezidenta Bidena bola nadstraníckosť, pretože je to politicky výhodná pozícia, ktorá by demokratovi mohla pomôcť v kampani za znovuzvolenie v roku 2024. Republikánom ponúkol spoluprácu. Biden bol vždy politicky umiernený. V očiach bežných amerických voličov by prezident mohol vyzerať racionálnejšie pre verbálne útoky, ktorým počas prejavu čelil od republikánov,“ povedal pre Pravdu Aaron Kall, odborník na prezidentské prejavy z Michiganskej univerzity.

Analytik pripomenul, že Biden formálne neoznámil plány na znovuzvolenie, ale zdá sa, že všetko sa uberá týmto smerom. "Uviedol, že jeho práca na pomoci krajine sa neskončila. Pokročilý vek je pravdepodobne najväčším problémom Bidena. Takže prejav bol veľmi energický, aby ukázal, že je pripravený na boj,“ vysvetlil Kall.

Niekoľko republikánov na Bidena počas vystúpenia pokrikovalo, že je klamár a že vraj rozpráva blbosti. Konzervatívci vybrali Sarah Huckabeeovú-Sandersovú, aby na prezidentov prejav reagovala. Je to súčasná guvernérka štátu Arkansas a v rokoch 2017 až 2019 pôsobila ako hovorkyňa prezidenta Donalda Trumpa. Huckabeeová-Sandersová prezidentovi vyčítala, že vraj podporuje ľavicové kultúrne vojny, že nezvládol infláciu a dovolil masovú migráciu.

Biden sa však môže pochváliť najnižšou nezamestnanosťou za posledných viac ako 50 rokov, ktorá je iba 3,4 percenta. Zaberie to na voličov? Podľa analytickej stránky FiveThirtyEight.com Bidenovu prácu v Bielom dome momentálne schvaľuje 43,2 percenta Američanov, 52,2 percenta ho kritizuje. "Prezident sa prihovoril voličom, ktorí sú podobní Trumpovi. Rozprával im o prosperite, ktorá im pomôže, aby si vystačili s peniazmi a aby si udržali životy pod kontrolou. Zaujímalo by ma, či ho niekto z nich počúval,“ dodal Louden.