Fukuyama: Porážka Putina na Ukrajine je otázkou času

Porážka ruského prezidenta Vladimira Putina je nanajvýš otázkou času. V rozhovore pre nemecký spravodajský portál T-Online to povedal renomovaný americký politológ Francis Fukuyama.

„Ukrajina dokáže Rusko poraziť, o tom nemám žiadne pochybnosti,“ domnieva sa Fukuyama. Zdôvodnil to omnoho vyššou motiváciou Ukrajincov, ako aj dodávkami západných bojových tankov a iných zbraní Kyjevu.

„Nepovažujem za nepravdepodobné, že sa ukrajinskej armáde podarí do leta úplne oslobodiť aspoň južnú časť krajiny,“ uviedol jeden z najznámejších politických analytikov na svete.

Rusko podľa jeho slov inváziou na Ukrajinu spravilo obrovskú chybu. „Ruský útok na Ukrajinu bol dokonca najväčšou strategickou chybou, akej som bol v živote svedkom,“ poznamenal Fukuyama.

Doplnil, že neočakával, že šéf Kremľa nariadi ofenzívu na celé územie Ukrajiny. „Domnieval som sa skôr, že Rusko chce masívnym rozmiestnením vojsk len presadiť svoje požiadavky,“ konštatoval.

Ak by sa situácia ohľadne Krymu, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014, vyvíjala pre Moskvu nepriaznivo, mohlo by to podľa Fukuyamu vytvoriť priestor pre „seriózne rokovania“ medzi Kyjevom a Moskvou. Dôležité je, ako upozornil, aby Ukrajina získala silné záruky pre svoju ďalšiu existenciu.