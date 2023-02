ONLINE: Zelenskyj sa stretáva s lídrami EÚ. Hlavnou témou sú zbrane

6:05 Stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa vo štvrtok dopoludnia lídri štátov Európskej únie začnú mimoriadny summit, ktorého témou je okrem iného ďalšia pomoc krajine, ktorá už takmer rok čelí ruskej agresii. Okrem toho budú prezidenti a premiéri diskutovať o možnostiach obmedzenia rastúceho počtu migrantov smerujúcich do Európy alebo o podpore unijnej ekonomiky v čase masívnych štátnych dotácií v Spojených štátoch a Číne.

Zelenskyj do Bruselu zavíta prvýkrát od vypuknutia vojny a podľa únijných činiteľov bude chcieť európskych lídrov presvedčiť k ďalším dodávkam zbraní, munície či k stupňovaniu tlaku na Rusko. Lídri by sa mali zhodnúť na tom, že budú Kyjev podporovať bez ohľadu na dĺžku trvania vojny. Podľa navrhnutého textu záverov summitu podporí aj Zelenského mierový plán či zriadenie medzinárodného centra pre vyšetrovanie zločinov na Ukrajine. Ocení tiež reformy Ukrajiny na ceste do EÚ, avšak nevyjadrí sa ku konkrétnemu časovému horizontu možného vstupu krajiny do európskeho bloku.