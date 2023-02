Ukrajinský pilot: Na západnej stíhačke sa naučím lietať za tri mesiace

Ukrajinský stíhací pilot Vadym Vorošylov tvrdí, že na západnej stíhačke sa dokáže naučiť lietať do troch mesiacov. Tak by mohol pomôcť svojej krajine robiť svetu "ochranný štít" pred ruskou agresiou. Informácie priniesol vo štvrtok portál britského denníka The Guardian.