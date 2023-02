Budú Rusi na olympiáde? Bach vyzval Kyjev, aby nehrozil bojkotom OH

Predstavia sa ruskí športovci na olympiáde v lete 2024 v Paríži alebo Ukrajina uspeje so svojou snahou zabrániť im súťažiť pod piatimi kruhmi? Vedenie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa prikláňa k tomu, aby sa Rusi objavili medzi olympionikmi, naopak, Kyjev by to považoval za absolútne neprijateľné. Podmienkou účasti Rusov má byť to, že nepodporujú inváziu a v Paríži by bojovali o medaily ako neutrálni, čiže v dresoch bez národných farieb, bez štátneho znaku a nehrala by sa ruská hymna. Napriek tomu, že by to boli olympionici, ktorí nevyjadrili súhlas s vpádom na Ukrajinu, politické špičky v Kyjeve túto možnosť dôrazne odmietajú.

Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom videoprejave nedávno vyhlásil, že Rusi v Paríži by znamenali, že „teror je niečo akceptovateľné". Tvrdí, že ich účasť by vyhovovala propagande Moskvy. Minister športu Vadym Gutcajt, ktorý je zároveň šéf národného olympijského výboru, varoval pred neúčasťou Ukrajincov vo Francúzsku v budúcom roku.

„Pokiaľ trvá vojna na Ukrajine, Rusi by nemali byť na medzinárodných súťažiach. Ak nebudeme vypočutí, nevylučujem možnosť nášho bojkotu – že odmietneme svoju účasť na olympiáde," napísal na Facebooku.

Zelenskyj tiež tvrdí, že o neutralite Rusov v Paríži nemôže byť reč, kým ukrajinskí športovci vo vojenskej uniforme zomierajú na fronte. O potrebe ruskej neúčasti telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ale zatiaľ neprezradil, čo sa z Elyzejského paláca dozvedel. Známy je však už postoj starostky Paríža: „Myslím si, že by sme nemali pripraviť Rusov o možnosť súťažiť pod neutrálnou vlajkou," poznamenala Anne Hidalgová pre televíznu stanicu France 2.

Gutcajt sa snaží dokázať neprijateľnosť Rusov na olympiáde aj poukázaním na ich prepojenie: „Mnohí sú členovia ruských armádnych športových klubov."

Ruskí športovci v Paríži by znamenali pre Moskvu cenný diplomatický úspech. Naopak, v Kyjeve by politici asi ešte silnejšie škrípali zubami ako teraz. Zdá sa, že Rusko má zatiaľ výhodnejšie postavenie: Ázijská olympijská rada, ktorá združuje 45 národných olympijských výborov ázijských štátov, totiž súhlasila s tým, aby sa Rusi mohli zúčastniť na súťažiach, ktoré bude organizovať s možnosťou splniť kvalifikačný limit na olympiádu.

Z Kyjeva dokonca zazneli názory, že MOV sa správa ako vojnový štváč. Výbor to poprel: „MOV tieto a ďalšie ohováračské vyhlásenia dôrazne odmieta. Nemôžu slúžiť ako základ na konštruktívnu diskusiu," reagoval o svojom vyhlásení. MOV poukázal na to, že sa riadi presvedčením, že nijakého športovca nie je možné diskriminovať za to, aký má cestovný pas, pretože by to bolo v rozpore s Olympijskou chartou. „Preto by sa mala ďalej preskúmať cesta pre účasť športovcov na súťaži za prísnych podmienok," konštatoval MOV v súvislosti možným príchodom Rusov do Paríža.

MOV uviedol, že bojkot poruší Olympijskú chartu a že jeho zahrnutie Rusov a Bielorusov je založené na OSN. rezolúcia proti diskriminácii v rámci olympijského hnutia.

Navyše, podľa Bacha „o účasti neutrálnych športovcov s ruským alebo bieloruským pasom na olympijských hrách v Paríži 2024 sa ešte ani konkrétne nehovorilo“.

„Takže vašu výzvu ostatným kolegom z národných olympijských výborov, medzinárodným federáciám, členom medzinárodného olympijského výboru či budúcim hostiteľom hier, pri ktorých tlačíte na ich rozhodnutie, považuje veľká časť z nich prinajmenšom za poľutovaniahodnú,“ dodal Bach.

Ako to vyzeralo kedysi na olympiádach

Na letnej olympiáde v roku 1920 v Antverpách (v Belgicku) chýbali reprezentanti Nemecka a Rakúska. Účasť neumožnili športovcom z dvoch krajín porazených v prvej svetovej vojne.

Olympijské hry v lete 1948 sa v Londýne konali bez nemeckých a japonských športovcov. Dostali zákaz v súvislosti so zverstvami, ktoré spáchali ich štáty počas druhej svetovej vojny.

Štvrťstoročie sa pod piatimi olympijskými kruhmi nesmeli ukázať reprezentanti Juhoafrickej republiky. V rokoch 1964 – 1988 pykali za rasistickú protičernošskú politiku svojej krajiny.

Športovci z Juhoslávie súťažili na letnej olympiáde v roku 1992 v Barcelone napriek tomu, že OSN uvalila sankcie proti režimu Slobodana Miloševiča, ktorý rozpútal vojnu na Balkáne. Nemohli sa však predstaviť v reprezentačnom drese, museli vystupovať ako nezávislí, respektíve neutrálni.

Volodymyr Zelenskyj s Emmanuelom Macronom v júni 2022 v Kyjeve. Ukrajinský prezident teraz nalieha na šéfa Elyzejského paláca, aby zabránil účasti ruských športovcov na letnej olympiáde v roku 2024 v Paríži. FOTO: SITA/AP