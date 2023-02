Zelenskyj požiadal Slovensko o stíhačky MiG-29. Veľmi radi vyhovieme, pripustil Heger

"Niekoľkokrát sme deklarovali, že chceme Ukrajine pomôcť. Ak príde požiadavka z Kyjeva na migy, veľmi radi jej vyhovieme,“ povedal Heger ešte pred schôdzkou s ukrajinskou hlavou štátu a dodal, že Slovensko pošle len techniku. "Nevstúpime do konfliktu vojakmi,“ povedal Heger s tým, že opozícia klame, keď hovorí, že v súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine hrozí Slovensku mobilizácia.

Slovenské stíhačky MiG-29 dolietali v lete, od septembra chránia slovenský vzdušný priestor Poliaci a Maďari.

Rusko musí zaplatiť za deštrukciu a za preliatu krv. Po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to v Bruseli povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zároveň oznámila, že EÚ už pripravuje desiaty balík sankcií proti Moskve.

Opatrenia by sa mali týkať zákazu ruského exportu vo výške viac ako 10 miliárd eur. Sankcie by mali dopadnúť aj na kremeľských propagandistov.

Pomoc už 67 miliárd

"Musíme urobiť viac. Podporujeme Ukrajinu, aby v tejto vojne zvíťazila. A pomôžeme zaistiť, že Ukrajina vyhrá aj mier, ktorý príde,“ vyhlásila von der Leyenová. Európska únia a jej členské štáty už od ruskej invázie podporili Ukrajinu pomocou vo výške 67 miliárd eur.

Zelenskyj vo štvrtok navštívil Brusel, kde sa koná mimoriadny summit Európskej únie. Je to jeho len druhá zahraničná cesta odkedy vlani 24. februára spustilo Rusko inváziu. Ukrajinská hlava štátu v stredu zavítala do Londýna, kde sa stretla s britským premiérom Rishim Sunakom, a v Paríži absolvovala schôdzku s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.

"Bránime sa proti najprotieuróp­skejšej sile moderného sveta. Bránime sa, my Ukrajinci na bojisku, spolu s vami. Ukrajina, ktorá zvíťazí, sa stane členom Európskej únie“ povedal Zelenskyj v prejave na pôde Európskeho parlamentu s tým, že slobodnú Európu si nemožno predstaviť bez slobodnej Ukrajiny.

Keďže Kyjev očakáva ruskú ofenzívu, hlava štátu západných partnerov požiadala, aby urýchlili dodávky zbraní. Zelensky pripomenul, že jeho krajina potrebuje tanky, rakety dlhého doletu, ale aj stíhačky.

"Je v našom národnom záujme, aby Ukrajina bola naším stabilným a prosperujúcim susedom. Som veľmi rád, že mnohé krajiny vyspelého sveta Ukrajine pomáhajú, a teda pomáhajú aj nám. Bolo to však práve Slovensko, ktoré pred necelým rokom poskytlo Kyjevu systém protivzdušnej obrany S-300 ako výraznejšiu pomoc,“ zdôraznil Heger. "Diskutujem práve o tom, aby všetky krajiny pochopili, aké dôležité budú najbližšie týždne, a aby boli ochotné čo najviac Ukrajine pomôcť vojenskou technikou a takto podporiť Ukrajinu, aby dosiahla víťazstvo,“ vysvetlil predseda vlády.

Čo urobí únia?

Bude EÚ naozaj schopná naďalej podporovať Ukrajinu? Dohody na sankciách sa nerodili vždy ľahko a pokračujúca agresia Ruska môže veci ešte skomplikovať.

"Rok po ruskej invázii na Ukrajine je reakcia EÚ taká, že všeobecne uznala Rusko ako agresora a dôsledne vojensky a logisticky podporuje Ukrajinu a zaviedla sankcie aj na ruskú ropu a plyn. Únia sa priamo do vojny nechce zapojiť,“ reagoval pre Pravdu Vihar Georgiev, expert na európsku politiku z Univerzity Klimenta Ochridského v Sofii. Podľa neho však to, či Moskva bude pokračovať v eskalácii konfliktu, závísi najmä od ochoty ruského ľudu obetovať svoje bežné životy, ale aj od prípadného diplomatického tlaku Číny a Indie.

"Vo všeobecnosti sa dá povedať, že EÚ prejavila nečakanú solidaritu s Ukrajinou. Preto hovorím, že bola neočakávaná, lebo sme za posledných 15 rokov čelili ruskej propagande. Ale zároveň zatiaľ premeškala príležitosť, aby navrhla jednotnú európsku cestu na podporu Ukrajiny. Sme svedkami trendu, ktorý môže viesť k tomu, že sa krajiny ako Maďarsko, ktoré majú bližšie k Moskve, sa pomaly vzďaľujú od jasnej podpory Kyjevu. Problémom môžu byť aj štáty viac presiaknuté ruskou propagandou. Prejavuje sa to v Taliansku, ale aj v prípade niektorých nemeckých politikov. Navonok bude solidarita EÚ pokračovať, ale v jej rámci sa začnú objavovať slabé miesta,“ varoval pre Pravdu taliansky expert na medzinárodné vzťahy Lorenzo Nannetti.

"Aby Ukrajina prežila, EÚ by mala uprednostniť jej integráciu. Malo by ísť o postupný a starostlivo riadený proces. Môže to chvíľu trvať a neexistujú tu žiadne skratky. Vzhľadom na súčasný stav európskych záležitostí potrebuje francúzsko-nemecký motor európskej integrácie značnú údržbu. Strategická nejednoznačnosť by mala ustúpiť pragmatickej a konštruktívnej tvrdej práci na technickej a politickej úrovni. Európski lídri by sa mali postaviť pred voličov a jasne deklarovať naše spoločné politické ciele voči Ukrajine a Rusku,“ tvrdí Georgiev.

Zelenskyj tiež jasne hovoril o európskej perspektíve pre Ukrajinu. "Samozrejme, potrebujeme to tento rok. Charles, keď hovorím o tomto roku, myslím tým rok 2023,“ povedal ukrajinský prezident predsedovi Európskej rady Charlovi Michelovi, kedy by podľa neho mal Kyjev začať rokovania o vstupe do EÚ.