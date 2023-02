Beží už ohlásená ofenzíva? Rusi nemajú vopred nič vyhraté

Ruské sily znovu prevzali iniciatívu na Ukrajine a začali ďalšiu veľkú ofenzívu v Luhanskej oblasti. Tvrdí to v najnovšej správe o stave bojov na Ukrajine americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Je to už začiatok nového masívneho útoku Moskvy, ktorý na február až marec predpovedajú západné spravodajské služby i vojenskí analytici?

Tempo ruských operácií pozdĺž línie Svatove-Kreminna na západe Luhanskej oblasti sa za posledný týždeň výrazne zvýšilo. Ruské zdroje podľa ISW informujú o tom, že invázne jednotky útočia na ukrajinské obranné línie a postupujú na hraniciach Charkovskej a Luhanskej oblasti, predovšetkým severozápadne od Svatova pri Kupiansku a západne od Kreminnej.

Geolokačné zábery bojov potvrdzujú ruské územné zisky v oblasti Dvorične severozápadne od mesta Svatove. Ruské vojenské velenie navyše podľa všetkého plne nasadilo zložky niekoľkých konvenčných divízií do rozhodujúcich útočných operácií v oblasti, informuje americký inštitút.

Úspech bez záruky

„Nasadenie podstatných zložiek najmenej troch veľkých ruských divízií do operácií v tomto sektore naznačuje, že ruská ofenzíva sa začala, aj keď ukrajinské sily zatiaľ bránia ruským silám dosiahnuť významné úspechy,“ konštatuje ISW. „Ruská ofenzíva pravdepodobne ešte nedosiahla plné tempo. Navyše jej úspech nie je zaručený ani vopred daný,“ dodávajú americkí analytici.

Hoci ruské sily v Luhanskej oblasti teraz prevzali iniciatívu a určujú podmienky boja, plné nasadenie týchto síl by mohlo viesť k prípadnému vyvrcholeniu bojov bez toho, aby ruské sily dosiahli svoje ciele, teda obsadenie celej Luhanskej a Doneckej oblasti, usudzuje ISW. „Takáto situácia by pravdepodobne poskytla ukrajinskej strane príležitosť na vlastnú protiofenzívu,“ pripúšťa renomovaná expertná skupina.

To, že ruské invázne sily výrazne zosilnili útoky na východe Ukrajiny a snažia sa prelomiť ukrajinskú obranu pri meste Kreminna, potvrdil vo štvrtok aj Kyjev. Ukrajinský generálny štáb však súčasne hlásil, že za uplynulý deň sa jeho jednotkám podarilo odraziť ruské útoky pri 19 obciach v Luhanskej, Doneckej a Záporožskej oblasti.

„Môžem potvrdiť, že tam je výrazný nárast útokov a ostreľovania,“ povedal ukrajinský šéf Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. „Zatiaľ nemali žiadny výrazný úspech, naše obranné sily sa tam držia pevne,“ dodal v ukrajinskej televízii. Hajdaj však zdôraznil, že ukrajinskí obrancovia potrebujú viac ťažkých zbraní a munície, aby udržali obranu a perspektívne mohli prejsť do protiofenzívy.

Kreminna, ktorú okupujú ruské invázne sily, sa nachádza asi sto kilometrov severozápadne od Rusmi okupovanej oblastnej metropoly Luhanska; pred inváziou tam žilo okolo 18-tisíc ľudí. Ruské sily by sa prelomením tamojšej obrannej línie priblížili ku Kramatorsku, kľúčovej bašte Ukrajincov v Donbase. Podľa velenia ukrajinskej armády sa invázne sily snažia plne ovládnuť Doneckú a Luhanskú oblasť. „Naďalej sústreďujú svoje úsilie na vedenie útočných akcií v smeroch na Kupiansk, Lyman, Bachmut, Avdijivku a Novopavlivku,“ uviedlo vo štvrtok vo svojom pravidelnom operačnom hlásení. „Aktívne využívajú taktické armádne letectvo na údery na pozície našich jednotiek,“ píše štáb.

Iba taktický postup

Ak aj intenzívnejšie boje v Luhanskej oblasti sú skutočne prológom veľkej ofenzívy, hlavný nápor na seba stále necháva čakať. Niekdajší veliteľ ozbrojených síl donbaských separatistov Igor „Strelkov“ Girkin správy o začatí ofenzívy vníma skepticky.

„Stačí sa len pozorne pozrieť na frontovú líniu v Luhanskom regióne, aby sme dospeli k záveru, že v skutočnosti sa od novembra minulého roka príliš nezmenila. Osobne mi vôbec nie je jasné, kde vidia ,úspech veľkej ofenzívy',“ napísal Girkin na svojom účte v komunikačnej platforme Telegram. „Iste, viem, že naše jednotky sa snažia útočiť, najmä pri Kreminnej. Ale správy, ako napríklad – ,naše jednotky postúpili o viac ako kilometer' – nenaznačujú nič viac ako taktický postup,“ píše Strelkov.

Moskvu však tlačí čas, a viacerí analytici sú presvedčení,.že rozvinutie veľkej ofenzívy treba čakať najneskôr do dvoch týždňov. Tvrdí to aj ruský opozičný publicista Andrej Piontkovskij, ktorý žije v americkom exile. „Existujú dosť vážne signály, že Putin sa pustí do nejakého dobrodružstva. Nielenže bude pokračovať v Bachmute v postupe po telách mobilizovaných rezervistov od ulice po ulicu, ale pokúsi sa preraziť aj s tankovými kolónami,“ povedal expert pre ukrajinský Kanál 24.

Piontkovskij nevyhnutný začiatok veľkej ofenzívy dáva do súvislosti nielen s 24. februárom, keď ruská invázia vstúpi do druhého roku, ale aj s odkladaným výročným prejavom o stave krajiny, ktorý sa šéf Kremľa chystá predniesť dva dni pred výročím.

„A s čím by mal vystúpiť? Povedať, že na predmestí Bachmutu Rusi dobyli jednu z ulíc? Nie, on sa chystá zahlásiť niečo oveľa ambicióznejšie,“ predpovedá Piontkovskij.

Dvojnásobok vojakov

Moskva na rozhodujúcu bitku o Donbas v každom prípade sťahuje obrovské rezervy. Početný stav okupačných síl dnes ukrajinskí i západní analytici odhadujú na dvojnásobok toho, s akým vstupovalo Rusko do úvodných fáz vojny.

"Rusko sa začalo vyzbrojovať a zakopávať pred chystanou ofenzívou. Podľa odhadov ukrajinskej armády má na novú vlnu útokov už pripravených 1 800 tankov, 3 950 obrnených vozidiel, 2 700 delostre­leckých zostáv, 810 raketových systémov zo sovietskej éry, ako je Grad a Smerč, 400 stíhačiek a 300 vrtuľníkov,“ píše vo svojej analýze magazín Foreign Policy, ktorý odhaduje početný stav ruských okupačných jednotiek na Ukrajine na vyše 300-tisíc vojakov.