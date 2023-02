Meloniová kritizovala pozvanie Zelenského do Paríža

Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok opätovne kritizovala tohotýždňové rozhodnutie Francúzska pozvať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Paríža ešte pred summitom EÚ. Poukázala na to, že okrem Macrona tam bol iba nemecký kancelár Olaf Scholz a chýbali ďalší európski lídri.

„Keby som bola pozvaná do Elyzejského paláca na stretnutie so Zelenským, odporučila by som (im), aby toto stretnutie neuskutočnili,“ povedala Meloniová reportérom na tlačovej konferencii po summite EÚ v Bruseli. „Pretože pokiaľ ide o Ukrajinu, to, čo nás zaujíma najviac, je vyslať posolstvo jednoty v rámci Európskej únie,“ dodala.

Talianska premiérka vo štvrtok kritizovala pozvanie pre Zelenského na schôdzku v Paríži zo strany francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona ešte pred summitom EÚ a označila ho za „nevhodné“.

Zelenskyj v stredu navštívil Britániu i Francúzsko a v Paríži absolvoval neskorú večeru s Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. „V Paríži boli dvaja európski lídri, chýbalo ich 25,“ podotkla v piatok Meloniová, ktorá sa so Zelenským stretla v Bruseli vo štvrtok a diskutovali o jej nadchádzajúcej návšteve Kyjeva.

Meloniovej pravicovo orientovaná vláda mala koncom minulého roka nezhody s Parížom v súvislosti s neprijatím záchrannej lode s migrantmi zo strany Ríma. Loď namiesto toho doplávala do francúzskeho prístavu. Macron vo štvrtok obhajoval schôdzku v Paríži, pričom poukázal na „osobitnú úlohu“ Nemecka a Francúzska v situácii na Ukrajine ako partnerov v dohodách z Minska.