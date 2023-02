Ukrajina bez krídel? So stíhačkami pre Kyjev zatiaľ spojenci váhajú

Bude Slovensko prvou krajinou, ktorá dodá Ukrajine stíhačky? Boli by to „iba“ staré stroje MiG-29 sovietskej výroby, ktoré koncom leta dolietali. Ale Kyjev by bol rád aj za ne. O slovenské migy požiadal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stretnutí so slovenským premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) na summite Európskej únie v Bruseli.

Predseda vlády reagoval, že na slovenskej strane nedôjde pri rokovaniach o tejto veci k zdržaniu. Zároveň však Heger nepovedal presne, kedy by Kyjev mohol migy dostať. „Neviem to v tomto momente odhadnúť,“ reagoval premiér v Bruseli na otázku Pravdy.

VIDEO: Heger o slovenských migoch: Sú nepoužiteľné, nepredateľné

Aký bude postup?

„Rezort obrany aj naďalej intenzívne rokuje so spojencami a, samozrejme, tiež s ukrajinskou stranou o forme ďalšej aj vojenskej pomoci v obrane proti nevyprovokovanej, neopodstatnenej a najmä nezmyselnej a neakceptovateľnej ruskej vojnovej agresii. Ak nastane v tejto otázke relevantný posun, budeme verejnosť informovať. Letecké systémy, systémy protivzdušnej obrany a ťažká pozemná technika patria aktuálne k prioritným požiadavkám,“ uviedla hovorkyňa slovenského ministerstva obrany Martina Kakaščíková.

V utorok na budúci týždeň sa pre možnú dodávku migov Ukrajine stretnú poslanci. Opozičný Smer tvrdí, že takýto krok je protiústavný, lebo ho chce urobiť vláda, ktorá nemá dôveru parlamentu. Ficovci namietajú, že naň nestačí ani to, keď rozhodnutie kabinetu potvrdí prezidentka Zuzana Čaputová.

VIDEO: Heger: Migy pre Ukrajinu nebudeme zdržiavať

"Oddeľme dve veci. Jedna je tá, o ktorej hovorí Smer. Druhé tá, ktorú bude potrebné urobiť. Teraz sa môžu vyfarbiť všetci slovenskí politici, či sa chcú klaňať Vladimirovi Putinovi, ktorý vraždí civilistov,“ povedal v Bruseli Heger. "Čo sa týka samotných krokov, áno, máme tu novú situáciu. Vláda je v poverení. Potrebujeme preskúmať, či je tam nejaké obmedzenie týkajúce sa rozhodnutia kabinetu. Či je potrebný súhlas pani prezidentky, alebo či je potrebný nejaký ďalší krok,“ vysvetlil premiér s tým, že sa na to pozrú aj odborníci na Ústavu.

Heger pripomenul, že Slovensko by za migy Slovensko mohlo dostať peniaze z Európskeho mierového nástroja. "Hodnota stíhačiek je takpovediac nulová, lebo sú už pre nás nepoužiteľné a nemáme ich komu predať. Budú to však posudzovať znalci,“ objasnil predseda vlády.

Podľa Hegera aj ďalšie štáty prejavili ochotu pomôcť Ukrajine leteckou technikou. „Rady sa pozrú na možnosti vo svojich krajinách,“ ozrejmil premiér. Migy by napríklad mohlo poslať Poľsko, ktoré už takúto ochotu signalizovalo.

VIDEO: Heger: Fico klame, mobilizácia nebude

,,Nevstúpime do konfliktu s vojakmi," povedal poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Vhodné lietadlá

Lídri EÚ sa na summite zhodli, že únia bude Ukrajine a jej obyvateľom naďalej poskytovať pevnú politickú, hospodársku, vojenskú, finančnú a humanitárnu podporu, a to tak dlho, ako to bude potrebné. Zatiaľ však západní spojenci pristupujú k požiadavkám Kyjeva na dodanie bojových strojov veľmi opatrne.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron upozornil, že Ukrajina v najbližších týždňoch so stíhačkami rátať nemôže. A šéf Bieleho domu Joe Biden v pondelok na otázku, či Washington poskytne Kyjevu stroje F-16, odpovedal veľmi stručne: Nie.

Zelenskyj však o lietadlách hovoril viac ráz. Okrem Bruselu tento týždeň navštívil aj Londýn a Paríž. V britskom parlamente dokonca za stíhačky už vopred poďakoval. „Odídem z parlamentu s tým, že sa vám všetkým vopred poďakujem za silné anglické lietadlá,“ povedal v stredu v Londýne Zelenskyj. Británia zatiaľ súhlasila len s tým, že na jar začne s výcvikom ukrajinských pilotov.

VIDEO: Top Gun proti Rusku: Dostanú Ukrajinci stíhačky F-16?

Pozrite si stíhačky F-16 na videu US Air Force.

„Ak by kráľovské letectvo dodalo Kyjevu stíhačky Typhoons, bolo by to veľmi drahé symbolické gesto,“ napísal v analýze inštitútu RUSI vojenský expert Justin Bronk. „Tieto lietadlá navrhli, aby mohli operovať z relatívne dobre upravených dráh, a nie sú optimálne prispôsobené tomu, aby mohli pristávať na krátkom a nerovnom povrchu. To isté platí pre stroje F-16. Ukrajinské letectvo by muselo obnoviť povrchy a prípadne predĺžiť svoje dráhy na kľúčových základniach, čo by ľahko mohli spozorovať ruské satelity a tieto miesta by mohla Moskva zasiahnuť raketami,“ pripomenul Brok.

Menší problém s pristávaním na horšie upravených ukrajinských vojenských letiskách by mohli mať gripeny zo Švédska. Podľa agentúry Reuters premiér severskej krajiny Ulf Kristersson nevylúčil vyslanie bojových lietadiel, ale povedal, že to momentálne nie je na programe Štokholmu.

Predpokladaná ruská ofenzíva na Ukrajine však bude vytvárať tlak na ďalšiu podporu pre Kyjev. Ak sa nedávno rozhodlo, že Ukrajina dostane tanky, ďalším krokom by mohli byť stíhačky.

„Azda si západní spojenci povedia, že sú ochotní viac tolerovať riziká, ktoré konflikt prináša. Možno sa doteraz príliš obávali eskalácie vojny, ak Ukrajine dodajú isté typy zbraní. V istom zmysle je najdôležitejšou vecou, ktorá s rozhodnutím o poskytnutí tankov súvisí, následná debata, aké ďalšie systémy Kyjev dostane, a ktoré potrebuje na to, aby vojnu vyhral,“ pripomenul v nedávnom rozhovore pre Pravdu známy vojenský analytik Rob Lee.

Experti upozorňujú, že ruská invázia v každom prípade postavila EÚ pred otázku, čo robiť so svojou obranou. „Trend, ktorý vidím, samozrejme súvisí s uvedomením si faktu, že európske armády nie sú pripravené na konflikt vysokej intenzity s približne rovnako silným protivníkom. Diskutuje sa o plánoch, ako to zmeniť, ale ako už poznamenali mnohí iní pozorovatelia, Poľsko a Fínsko budú v nadchádzajúcich rokoch skutočnými vojenskými mocnosťami únie,“ uviedol pre Pravdu taliansky odborník na medzinárodné vzťahy Lorenzo Nannetti.